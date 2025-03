Elodie ha perdonato i genitori, i dolori del passato: il primo incontro con Iannone

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Elodie

C’è una Elodie che brilla sotto i riflettori, che sfila sui red carpet in abiti scultorei e canta davanti a platee infuocate. Ma c’è anche un’altra Elodie, quella che si racconta senza filtri, che piange, ride, ricorda. È quella che abbiamo incontrato a Domenica In, nel salotto di Mara Venier, tra confidenze intime e momenti di leggerezza, dove la cantante ha spalancato il cuore parlando del suo passato, del difficile rapporto con i genitori e dell’amore – travolgente e carnale – per Andrea Iannone.

Il perdono e i dolori dell’infanzia: “Ora li amo come esseri umani”

Seduta accanto a zia Mara, Elodie non ha avuto bisogno di difese. Con la naturalezza di chi ha imparato a guardarsi allo specchio senza paura, ha parlato della sua adolescenza burrascosa, dei contrasti con la madre e il padre, del dolore che – come lei stessa ha ammesso – oggi guarda con occhi nuovi.

“Quando siamo adolescenti c’è molto scontro con i genitori”, ha detto, con quella voce roca che si fa carezza. “Ma ora li amo come mai prima. Proprio come essere umani. Vorrei che si sentissero liberi di essere persone e non solo genitori“. Un’affermazione che suona come una carezza adulta, figlia di un percorso difficile, ma anche del tempo che lenisce, rielabora, restituisce.

Ha raccontato con dolcezza del nuovo matrimonio della madre, celebrato lo scorso anno con Francesco, “un uomo stupendo” che – parole sue – “l’ha aiutata tantissimo e l’ha compresa come nessuno“. Elodie sorride, parlando della mamma, oggi più felice che mai. “Noi siamo amiche, ci raccontiamo tutto”. Una complicità conquistata, costruita, rinata sulle macerie di un’infanzia che non sempre ha avuto le note giuste.

E proprio quella infanzia è ciò che l’ha forgiata come donna e artista: “Il mio passato mi è servito tanto per diventare ciò che sono. È come se certi dolori si trasformassero“, ha confidato. Non c’è rancore nelle sue parole, ma consapevolezza: ogni ferita ha portato un insegnamento.

Il colpo di fulmine con Iannone: “Appena l’ho visto, ho capito”

Ma l’intervista ha anche virato sul presente, su quell’amore che – con tutta evidenza – oggi le illumina la vita. Andrea Iannone, l’uomo che ha ribaltato ogni sua convinzione, è entrato nella sua esistenza spazzando via ogni pregiudizio. E sì, Elodie l’ha detto chiaramente: “Ero partita con un pregiudizio e dopo due giorni ero già perdutamente innamorata di lui”.

Un colpo di fulmine, insomma. E non uno qualsiasi. “Quando l’ho visto, ho capito che volevo essere sua. Aveva gli occhi grandi, dolci, ma anche malinconici… mi ci sono tuffata”, ha detto a Domenica In, lasciando trapelare una tenerezza disarmante. “Volevo far parte della sua vita. Volevo renderlo felice”.

Fonte: IPA

C’è passione nelle parole di Elodie, e anche quel pizzico di ironia che la rende così vera: “Io lo seguo alle gare. Quando arriva sudato nei box… ragazzi, non potete capire! È molto virile“. Mara Venier, pungente come sempre, le ha chiesto ridendo: “Ti fa sangue, vero?”. Elodie ha sorriso maliziosa, senza smentire.

E ha aggiunto: “Io penso di portare tanta positività nella vita delle persone. Non so perché, ma credo di avere un’aura positiva che fa stare bene”. La coppia, insieme ormai da tre anni, si mostra unita e complice. Lei lo definisce “il suo uomo della vita” e lo racconta come parte integrante del suo presente. “Siamo simili e opposti, ma abbiamo imparato a compensarci. Siamo una grande squadra”.

La forza di mostrarsi per ciò che si è

Durante la chiacchierata con Mara, Elodie ha ribadito più volte un concetto fondamentale: l’importanza dell’autenticità. “Io sono vera perché lo devo al mio pubblico. Devono scegliere me per come sono, al cento per cento. Odio le persone che non hanno il coraggio di essere loro stesse. Io non giudico mai. Degli altri amo proprio gli errori”.

È questo, probabilmente, uno dei motivi per cui il pubblico la ama così tanto. Perché non finge. Perché non cerca approvazione. E perché in un mondo che spesso premia le maschere, Elodie sceglie di restare nuda, metaforicamente, mostrandosi sempre per quella che è.

In fondo, è anche grazie a questo che oggi può parlare con leggerezza e maturità di cose che un tempo facevano male. Può ridere delle gare in moto, delle urla nei box, del camion dove l’hanno messa “perché intrattabile”. E può parlare d’amore senza paura. “Questa è la mia relazione della vita”, ha detto. Ed è tutto lì.

Elodie, oggi, è una donna che sa chi è. Che ha guardato il proprio passato in faccia e ha scelto di perdonarlo. Che ha incontrato Andrea Iannone e si è lasciata travolgere. Che ha imparato ad amare anche gli errori, proprio come fa con sé stessa. E che ogni domenica – ma non solo – ci regala una lezione di autenticità.