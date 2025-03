Gli amori più belli sono quelli che cominciano per caso e durano per scelta. È quello che sta accadendo a Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone, insieme ormai da quasi tre anni. All’inizio della loro liaison erano pochi a scommettere su questo rapporto: lei era reduce dalla tormentata e chiacchierata relazione con Marracash e pure il pilota era al centro della cronaca rosa per via dei suoi legami conclusi con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Insieme, la cantante e lo sportivo si sono riscoperti, amati e ora sono una vera e propria squadra, come l’ha definita l’artista in un’intervista con Silvia Toffanin.

L’amore di Elodie per Andrea Iannone

“Come va l’amore? Benissimo. Con Andrea va benissimo – ha detto Elodie a Verissimo – Ci amiamo molto e siamo una grande squadra. Ci supportiamo a vicenda. È una relazione matura, adulta, fatta di comprensione, di abbracci, di amore, bello, c’è tutto”.

La Di Patrizi ha poi rivelato di aver subito avuto un certo interesse per Iannone, conosciuto durante una vacanza in barca e grazie all’amica del cuore Diletta Leotta: “Stiamo insieme da tre anni quasi, la mia relazione più lunga, più importante. È stato un colpo di fulmine e io di solito non sono così, non è da me. Lui l’ho visto e non mi aspettavo di innamorarmi, non volevo una relazione. Ho capito subito che essere umano è e volevo renderlo felice, essere nella sua vita. E lui fa lo stesso con me”.

“Ci siamo capiti, abbiamo fragilità comuni, ma lui è molto forte – ha continuato -. Sono orgogliosa della sua capacità di sostenere il dolore e di non diventare mai uno scarabocchio, di non rendere niente orrendo o brutto. Nel momento difficile è riuscito ad essere solare, generoso, non è da tutti, è forse la prima persona che conosco con questa capacità. Un grandissimo pregio. Ne ha mille altri poi. Lui è molto sensibile. Poi di lui mi piacciono anche i difetti”.

La coppia convive tra Milano e Lugano ed è pronta per progetti più seri e importanti come il matrimonio e dei figli, un forte desiderio per entrambi. Elodie fino ad oggi si è sempre concentrata sulla carriera, ma con Andrea Iannone ha iniziato a pensare ad una svolta più profonda nella sua vita privata.

Il momento d’oro di Elodie

Elodie non sta vivendo un periodo d’oro solo dal punto di vista sentimentale, ma anche lavorativamente parlando: sta realizzando tutti i suoi sogni di bambina. Sia come cantante sia come attrice.

“Non avrei mai immaginato di uscire e avere la forza, ho sempre avuto l’idea di valere veramente poco, invece devi credere tu per primo in te stesso. Non sono mai stata una cantante virtuosa, invece devi apprezzare quello che hai e ho cercato di portarlo al massimo e ora mi piace”, ha dichiarato.

A Verissimo Elodie si è definita in “un momento di crescita”, ma ci ha tenuto a precisare: “Io vivo di cose semplici, potrei vivere anche senza il mio lavoro, sto bene con poco. Oggi mi sono svegliata, ho fatto una passeggiata, ho comprato due tulipani e sono tornata a casa felice. Le cose semplici, per me, sono le cose importanti. Oggi, dopo anni di fatica, mi guardo con più amore”.