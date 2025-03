Fonte: IPA Diletta Leotta ed Elodie

Diletta Leotta ed Elodie hanno sempre raccontato la meravigliosa amicizia che le lega. La conduttrice e la cantante, infatti, si sostengono l’un l’altra e, in diverse occasioni, si sono mostrate insieme sui social e a eventi importanti. L’ex alunna di Amici è stata anche la damigella d’onore alle nozze dell’amica e spesso passa del tempo con la sua piccola bimba, la dolce Aria, avuta da Loris Karius.

Grazie a un sabato sera di pausa dal lavoro, Diletta Leotta ed Elodie si sono ritrovate per una serata rilassante, raccontata con una galleria di foto condivisa su Instagram dalla showgirl. Per l’appuntamento all’insegna del relax e dall’amicizia le due star hanno scelto un look coordinato e confortevole, ma sono apparse comunque bellissime e davvero felici.

Diletta Leotta ed Elodie, il look coordinato

Diletta Leotta ed Elodie sono ormai due amiche di lunga data e si sostengono a vicenda in ogni occasione importante della loro vita. La cantante, infatti, è stato al fianco dell’amica quando lo scorso giugno 2024 ha sposato il fidanzato Loris Karius, padre di sua figlia, ma anche con la piccola Aria, Elodie ricopre il ruolo di una vera e propria zia.

Negli ultimi giorni Diletta Leotta è volata in Germania per passare dei giorni con il marito che lavora nel paese del centro Europa, all’insegna della dolcezza e della famiglia ma, appena tornata a Milano, la conduttrice televisiva ha organizzato una serata rilassata tra amiche con Elodie, raccontata sul suo canale Instagram ufficiale con delle foto: “Saturday night”. Negli scatti social si vede tutta la complicità delle due ragazze che per la loro serata all’insegna del relax hanno scelto anche degli outfit coordinati.

La conduttrice televisiva e la cantante, infatti, si sono mostrate sui social in dei selfie allo specchio con lo stesso pantalone di tuta grigio e un microtop nero, dopo un allenamento condiviso. Se la presentatrice ha optato per una t-shirt a mezze maniche che si fermava sotto il suo seno, Elodie ha indossato un semplice reggiseno sportivo. In bella vista il ventre scolpito delle due vip e, per la cantante, anche degli shorts dalla vita altissima con stampa bianca e nera, che facevano capolino dal suo pantalone.

Diletta Leotta che Elodie, quindi, hanno scelto dei look confortevoli e sportivi per passare del tempo spensierato insieme, senza curarsi del trucco e dell’hairstyle, ma non perdendo punti in fatto di bellezza.

Diletta Leotta ed Elodie, la serata rilassante

Nei diversi scatti social di Diletta Leotta ed Elodie si possono scorgere alcuni dettagli della loro serata tra amiche. Con loro era presente anche la piccola Aria, anche lei intenta a giocare con un’amichetta, mentre dalle storie della conduttrice televisiva si evince che lei e la figlia hanno tifato anche per Loris Karius, seguendo una sua partita in tv.

Elodie e Diletta Leotta hanno messo in pausa, per una serata, i loro numerosi impegni lavorativi per dedicarsi del tempo l’un l’altra. La conduttrice televisiva la domenica solitamente è protagonista dei campi da calcio con le sue domande a bordo campo mentre la cantante, reduce dal Festival di Sanremo 2025, sta per debuttare nei panni d’attrice con la pellicola Gioco pericoloso.