Elodie e Diletta Leotta con il jet privato a Ibiza, è polemica

Non c’è pace per Elodie e Diletta Leotta che sono state travolte da nuove polemiche dopo aver scelto di volare con un jet privato in occasione della loro vacanza a Ibiza. Qualche settimana fa la cantante e la conduttrice, amiche da tempo, si erano concesse un po’ di relax sull’isola, fra cene di lusso, divertimento e tuffi in mare. Per tornare a casa, a Milano, avrebbero scelto di utilizzare un jet privato, sollevando le critiche di molti.

Elodie e Diletta Leotta con il jet privato

Tutto è partito da alcune foto pubblicate sull’account TikTok @prusso1803 che ha pubblicato alcuni scatti in cui Diletta Leotta ed Elodie escono da un jet privato dopo aver lasciato Ibiza. “Elodie, Diletta Leotta e Franceska Nuredini appena atterrate a Milano da Ibiza con un volo privato”, si legge nella didascalia.

Le immagini hanno provocato numerosi commenti di sdegno. In tanti hanno infatti accusato la cantante e la conduttrice di non rispettare l’ambiente e di non avere a cuore la sostenibilità. “Ormai viviamo in un mondo al contrario; a noi viene chiesto di rispettare l’ambiente invece loro non inquinano andando con un volo privato?”, ha scritto qualcuno. “Ma come Elodie che fa tanto l’ambientalista e prende il jet?”, le parole di qualcun altro. E poi ancora: “Almeno la Leotta è più corretta: le piace il lusso e non fa discorsi di un certo spessore” oppure “Elodie predica bene e razzola male”.

Polemiche e commenti a cui – ovviamente – le due amiche non hanno replicato.

Le foto fanno riferimento a una vacanza che le due amiche avevano organizzato qualche settimana fa. Terminati gli impegni televisivi e il tour di successo, Diletta Leotta ed Elodie avevano raggiunto Ibiza. Le due amiche si erano divertite insieme prima dell’arrivo di Loris Karius, marito di Diletta, e di Andrea Iannone, compagno della cantante.

L’amicizia fra Elodie e Diletta Leotta

Elodie e Diletta Leotta nel corso degli anni hanno costruito un’amicizia solida e duratura. La cantante – non a caso – è stata la testimone di nozze della conduttrice alle nozze con Loris Karius. Qualche tempo fa, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Diletta Leotta aveva parlato del profondo legame con Elodie, arrivando a commuoversi.

La presentatrice aveva ricevuto a sorpresa una lettera dalla cantante, legatissima anche a sua figlia Aria. “Ciao amica mia, volevo dirti che ti voglio bene, ma questo già lo sai. Grazie di avermi fatto diventare ‘zia’. Aria è una bambina bellissima e sempre felice come te”, aveva detto l’artista.

Parole che avevano commosso tantissimo Diletta Leotta che aveva confessato di aver trovato in Elodie un’amica vera e sincera. “Vivendo a Milano lontano dai miei famigliari, le tue amiche diventano la tua famiglia, le sorelle che ti scegli. Elodie è una di quelle: mi è stata vicina durante tutta la gravidanza e adesso è una zia meravigliosa… è bello perché non ti senti mai sola. Lei mi supporta sempre”, aveva confidato alla conduttrice, prima di salutare pubblicamente l’amica.