Donatella Versace, da Elodie a Fedez i vip ricordano i suoi look più belli

Fonte: IPA Elodie, Donatella Versace e Fedez

È la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova era. Dopo 25 anni, Donatella Versace lascia il posto di direttore artistico dell’omonima maison Versace ereditato alla morte del fratello Gianni. “È stato il più grande onore della mia vita portare avanti l’eredità di mio fratello” ha scritto la stilista, che ha scelto di cedere il posto a una nuova leva, assegnando la guida della casa di moda al giovane Dario Vitale. E sono numerosi i vip che salutano la maestra dello stile, ricordando sui social i look più belli a loro donati da Donatella nel corso degli anni.

Donatella ed Elodie, sulla stessa lunghezza d’onda

Così come il fratello Gianni, anche Donatella Versace ha scelto di piegare la moda alle richieste delle donne e non viceversa. I capi da lei disegnati sono un omaggio alla femminilità, anche quella più sfacciata e sensuale, che non ha paura di mostrarsi e non teme i giudizi. Non stupisce, dunque, la grande sintonia nata tra la stilista ed Elodie. Donatella ha da sempre offerto alla cantante i propri preziosi capi, anche quando Elodie era una semplice emergente e non la popstar di grande fama che è oggi.

“DV Forever” ha scritto Elodie su Instagram, postando una carrellata di look della maison. Outfit da mozzare il fiato. Abiti estrosi ed eccessivi, indossati per le performance sul palco. Completi raffinati ed eleganti, come quelli scelti per gli scorsi Festival di Sanremo. E anche qualche pizzico di follia e paillettes, come nel minidress glitterato scelto dalla cantante per il Pride. Elodie si affidò alle sapienti mani di Donatella Versace anche per l’esordio più emozionante, quello al Festival di Venezia 2020. Indimenticabile l’abito scelto per l’occasione, un lungo vestito argento dal profondo spacco e dall’originale scollatura scultorea.

La grande amicizia con Fedez

Tra Donatella Versace e Fedez vi è qualcosa di molto più profondo di una collaborazione professionale. La stilista e il rapper sono grandi, veri amici, sempre al fianco l’uno dell’altra anche nei momenti più difficili – Donatella è stata tra i pochi a supportare Federico durante il divorzio da Chiara Ferragni. Versace è il brand preferito di Fedez, che lo ha scelto per ogni serata da giudice di X Factor e per ogni esibizione al Festival di Sanremo. Ad ogni sfilata, il rapper era sempre in prima fila.

“Sempre al tuo fianco” ha scritto Fedez in una storia su Instagram dopo l’annuncio del ritiro della designer. Un cuore a corredo della foto che mostra l’affiatata coppia sul divano di casa di lei, in compagnia del cagnolino Paloma. “La mia migliore amica” l’ha spesso definita lui e, a guardare la complicità che traspare da un semplice scatto, l’appellativo sembra essere più che veritiero.

Dua Lipa nel team Versace

Donatella Versace non ha mai sofferto della smania di avere su sé tutti i riflettori. È una donna generosa, che sa lasciare spazio al talento altrui e lo fa appena ne ha l’occasione. Il passaggio di timone al giovane Dario Vitale lo dimostra, ma non è questa la prima volta che la grande stilista si affianca a un artista emergente. Già iconica la collezione realizzata a quattro mani con la popstar Dua Lipa, che postando su Instagram alcune foto che la ritraggono in compagnia della mentore e collega, ha scritto: “No one does it like you”. In italiano, “nessuno lo fa come Donatella” e di questo non abbiamo dubbi neppure noi.