IPA Donatella e Gianni Versace

Sono parole piene d’amore e di ricordo, quelle condivise da Donatella Versace nei confronti di Gianni, a 28 anni dalla morte. Una foto su Instagram, in bianco e nero, una memoria del passato per commemorare la vita e l’esistenza del fratello, il genio di Versace, colui che ha cambiato profondamente la moda italiana nel modo.

Donatella Versace ricorda Gianni a 28 anni dalla morte

Donatella Versace ricorda Gianni ogni anno il 15 luglio, data della morte del fratello, ucciso da Andrew Cunanan. Era il 1997, Gianni si trovava in Florida, quando è arrivata quella maledetta telefonata dal 1116 di Ocean Drive, da Casa Casuarina, la magione del Re della Moda. Così, Donatella ricorda l’amatissimo Gianni su Instagram: “Ti ho sempre dato la mia opinione, ma era la tua che contava di più per me. Mi manchi ogni giorno“.

Il ricordo del fratello è sempre vivo nella memoria di tutti: tanti i messaggi di affetto sui social, gli omaggi al genio creativo e al talento di Gianni, mai dimenticato. “Pensando a te, sempre. Il tuo spirito continua a vivere sempre”, aveva scritto Donatella nel 2024. “Vorrei che tu fossi ancora qui”. Per Donatella, è stato l’onore più grande della sua vita portare avanti l’eredità del fratello: ha lasciato il suo posto di Direttore Creativo di Versace a marzo.

L’amore per il fratello Gianni Versace

Quel 15 luglio arriva ogni anno: la morte di Gianni Versace ha sconvolto il mondo intero, lasciando un vuoto incolmabile nella moda e nella vita di tutti coloro che l’avevano profondamente amato, dagli amici alla famiglia. Il dolore per la sua scomparsa non si è mai sopito: “Anche se faccio di tutto per distrarmi, io rivivo, esattamente come il 15 luglio del 1997, uno shock incredibile, un dolore inimmaginabile. Essere così lontana da lui… Lo ripenso come se fosse accaduto solo ieri. È stato un dolore troppo forte”, aveva raccontato Donatella durante un’intervista al settimanale Sette.

Un legame strettissimo, il loro, un vero e proprio faro e porto sicuro: Gianni ispirava Donatella a non arrendersi mai, ad amare la vita, a trovare la gioia in ogni cosa. “È così che ho imparato a non arrendermi mai, perché la sua passione per il lavoro, la sua gioia di vivere e il suo essere un vulcano di idee erano contagiosi”. Donatella Versace, in tutti questi anni senza di lui, ha sentito la sua mancanza ogni giorno, pur cercando di rimanere proiettata sul presente e sul futuro, una caratteristica della sua personalità che l’ha aiutata ad andare avanti dopo “l’esperienza peggiore che io abbia mai vissuto”.

La morte di Gianni non è stata solo privata, perché ha toccato profondamente anche il pubblico: “La perdita di Gianni è stata privata, ma anche pubblica: io ho perso mio fratello, le persone hanno perso un genio creativo. Non c’è giorno che io non pensi a lui”. Il 13 marzo, dopo una vita passata a portare avanti la sua eredità, Donatella ha annunciato di aver lasciato il posto di Direttrice Creativa: dal primo aprile 2025 è subentrato al suo posto Dario Vitale, lo stilista di Miu Miu.