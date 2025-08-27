Donatella Versace “a 70 anni dice addio ai filler del passato”: così splende nell’abito in paillettes

L'ex direttrice creativa di Versace è apparsa sui social media con una nuova immagine, catturando l'attenzione e scatenando il dibattito social

Donatella Versace è un’icona della moda internazionale ed è stata al centro di polemiche per molti anni a causa degli esiti degli interventi di chirurgia estetica che hanno alterato la sua immagine. Zigomi gonfi, occhi cadenti, un’abbronzatura artificiale eccessiva e dimensioni delle labbra variabili sono alcuni degli aspetti che fan ed esperti hanno evidenziato e criticato nel corso degli anni sul viso della sorella di Gianni Versace.

Ora l’imprenditrice ha pubblicato sui social media una foto che ha lasciato tutti sbalorditi. Lo scatto mostra la stilista settantenne con indosso un abito crema con paillettes, ma la caratteristica più sorprendente è il suo viso.

Il viso di Donatella è oggi completamente diverso, ringiovanito e senza traccia degli effetti lasciati dai suoi precedenti interventi.

Com’è cambiata Donatella Versace

Donatella Versace è apparsa più radiosa che mai. La stilista ha sfoggiato un look estivo, scatenando i commenti sul suo aspetto glamour. I suoi capelli biondi sono stati acconciati in morbide onde e la sua pelle appare liscia e giovane alla luce soffusa del tramonto. Il labbro superiore è visibilmente più sottile, mentre le sue guance meno gonfie rispetto agli scatti precedenti.

“Crepuscolo estivo”, ha scritto Donatella nella didascalia del post. La collega Vera Wang ha risposto: “Semplicemente bellissima”. Paris Hilton e Marc Jacobs hanno condiviso rispettivamente gli emoji a forma di cuore mentre Lauren Sanchez, fresca sposa di Jeff Bezos, ha commentato: “Ora d’oro”.

Non sono mancati i commenti dei fan: “È la migliore che abbia mai avuto. Molto naturale e riservata”. Un altro ha aggiunto: “Sei bellissima. Finalmente sei tornata la vera te”. Altri hanno commentato in positivo il “nuovo volto” di Donatella, anche se la stilista non ha confermato alcun intervento di chirurgia plastica.

Secondo gli esperti, è probabile che il filler all’acido ialuronico usato in passato si sia dissolto o scomposto naturalmente e non sia più stato applicato.

L’iniziale allargamento delle sue labbra potrebbe essere dovuto anche al silicone combinato con gli effetti di un lifting ad alta tensione, in cui la pelle viene tirata piuttosto stretta ai lati del viso.

Anche la sua mascella appare più definita, il che potrebbe essere dovuto all’uso di filler dermici per migliorare la struttura o a trattamenti di rassodamento della pelle come il microneedling a radiofrequenza, entrambi comunemente utilizzati per creare un aspetto più definito e definito.

La trasformazione di Donatella Versace

Il caso Versace rientra in una tendenza crescente tra le celebrity: la ricerca di procedure cosmetiche impercettibili che consentano cambiamenti rapidi e impercettibili, senza lunghi periodi di recupero e con risultati che spesso lasciano perplesso il pubblico.

Molte star sembrano entrare in un'”era non rilevabile”, in cui le procedure sono così discrete da essere difficili da identificare ma riescono a trasformare radicalmente l’aspetto di chi le adotta.

In questo contesto, la trasformazione di Donatella Versace si aggiunge alla lista di volti noti che hanno recentemente sorpreso il mondo rinnovando inaspettatamente la propria immagine.

Sebbene Donatella non abbia ancora rilasciato dichiarazioni sulla sua nuova immagine, l’ambasciatrice di Versace sta vivendo un periodo fantastico della sua vita, confermando che l’età è solo un numero e che c’è sempre tempo per ripensarci e apparire al meglio. Una donna senza età nella sua piena maturità.