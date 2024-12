Le metamorfosi di Donatella Versace

L'ultima incredibile apparizione di Donatella Versace alla prima del musical Il diavolo veste Prada a Londra non è passata inosservata: la stilista è apparsa, a 69 anni, più in forma che mai. Da quando ha preso in mani le redini dell’azienda, dopo la morte del fratello Gianni, nel 1997, in oltre 25 anni Donatella è sempre stata sotto l’occhio dei riflettori per l’uso evidente della chirurgia, tra filler, botox e interventi più invasivi. Ma negli ultimi anni sembra aver invertito la rotta, cercando di limitarne l’uso e optando per soluzioni più conservative e naturali. Vediamo le metamorfosi dagli anni ’90 ad oggi