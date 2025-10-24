Grande Fratello, perché Donatella Mercoledisanto ha lasciato la Casa

IPA Simona Ventura

Ancora un’altra concorrente – Donatella Mercoledisanto – ha abbandonato momentaneamente la Casa del Grande Fratello: il comunicato è apparso sui canali ufficiali del reality show condotto da Simona Ventura. Negli ultimi anni, più volte, ai concorrenti della Casa delle varie edizioni è stato ormai dato un “permesso” speciale per tornare in gioco, nonostante le forti critiche del pubblico, che non apprezzano molto la scelta. Ma perché Donatella è uscita?

Perché Donatella Mercoledisanto è uscita dalla Casa dal Grande Fratello

L’annuncio è stato condiviso sul canale Instagram del Grande Fratello: “Donatella ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali”. Siamo di fronte, quindi, a un abbandono del tutto momentaneo: Mercoledisanto non ha lasciato il gioco. Prima di lei, altre due concorrenti erano uscite dalla Casa per poi rientrare: Anita Mazzotta, che inizialmente si era ritirata e poi è ritornata in gioco dopo una settimana (aveva lasciato per l’aggravarsi delle condizioni di salute della mamma, scomparsa poche ore dopo).

Oltre ad Anita Mazzotta e Donatella Mercoledisanto, anche Francesca Carrara si è trovata nelle condizioni di dover lasciare la Casa, per poi rientrare poche ore dopo. Era stato sempre il GF con un comunicato a farlo sapere: la Carrara aveva lasciato per motivi familiari, per poi tornare. E proprio questa possibilità di rientrare nella Casa all’occorrenza ha infastidito il pubblico, che da anni non approva la scelta delle regole.

Per il momento, tuttavia, non è chiaro quando Donatella rientrerà in Casa. Mercoledisanto, stando al comunicato, è uscita per “motivi personali”, ma il GF, proprio come è avvenuto per la Carrara, non ha chiarito del tutto le motivazioni.

Le polemiche dopo il comunicato

Tra chi avanza una polemica e una critica, c’è anche chi, come Lorenzo Battistello, concorrente della prima edizione, commenta in modo ironico: “Sono uscito 25 anni fa per motivi personali, non sapevo si potesse anche rientrare”. A lui si è aggiunto un altro dei concorrenti storici della prima edizione: “Salvo Veneziano ha abbandonato la casa”. Gli affezionati del reality show ricordano infatti i primi anni del reality, quando tutto ciò non era possibile. Molti concorrenti si sono ritrovati nella posizione di abbandonare per cause di forza maggiore, senza però poter tornare.

La reazione di Simona Ventura

A reagire all’abbandono momentaneo di Donatella Mercoledisanto è stata persino Simona Ventura. Che evidentemente non ci sta e replica velatamente alle critiche avanzate al gioco, ovvero “questa Casa non è un albergo”. La Ventura ha ricondiviso il comunicato ufficiale del GF nelle sue stories su Instagram, scrivendo: “Forza Donatella”. La conduttrice in persona ha quindi voluto dimostrare tutto il suo sostegno alla concorrente, cercando anche un po’ di smorzare qualsiasi polemica, anche perché non conosciamo i motivi dell’abbandono momentaneo.

L’edizione in corso del Grande Fratello, dopo un inizio speranzoso e ottimista (la prima puntata, andata in onda il 29 settembre, è stata vista da 2,8 milioni di spettatori), alla fine ha perso circa un milione di spettatori nel giro di tre settimane. Purtroppo, però, è ormai il format ad aver risentito dei tanti anni di messa in onda ininterrotta.