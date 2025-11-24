Sondaggi Grande Fratello del 24 novembre, chi è il preferito del pubblico

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Simona Ventura

Al Grande Fratello si parla già di finale. Questa sera, lunedì 24 novembre, il pubblico scoprirà finalmente chi sarà il primo finalista della diciannovesima edizione: una scelta che cambierà l’equilibrio della Casa e darà avvio alla fase conclusiva del reality, sempre più vicino alla sua serata finale.

Il Grande Fratello verso la finale

Questa edizione, iniziata lunedì 29 settembre, coincide con un momento simbolico per la storia del programma: il venticinquesimo anniversario del Grande Fratello in Italia. Un traguardo che la nuova conduttrice Simona Ventura ha voluto onorare riportando al centro le storie dei concorrenti, le loro fragilità e il modo in cui si muovono dentro un contesto che resta, dopo tutti questi anni, un vero osservatorio sulle relazioni umane. Al suo fianco, tre opinionisti che rappresentano la memoria viva del format: Floriana Secondi, Cristina Plevani e Ascanio Pacelli, tre protagonisti storici che conoscono dall’interno i meccanismi della convivenza forzata.

La puntata di oggi non sarà importante solo per l’esito del televoto: la Ventura dovrà infatti affrontare anche il caso scottante dei “boxer calati”, episodio increscioso che ha fatto discutere e per il quale la produzione dovrà comunicare decisioni definitive, che potrebbero spaziare dal semplice richiamo disciplinare fino a provvedimenti più drastici.

Cosa dicono i sondaggi

Ma l’attenzione principale resta sul televoto. In lizza per il primo posto da finalista ci sono sei concorrenti: Giulia Saponariu, Rasha Younes, Omer Elomari, Francesca Carrara, Donatella Mercoledisanto e Simone De Bianchi. Sei personalità molto diverse, che in settimane di convivenza hanno mostrato approcci opposti al gioco: chi più strategico, chi più emotivo, chi più caustico o più conciliante.

I sondaggi del 23 novembre, che circolano sui principali canali social dedicati al reality, delineano al momento un quadro abbastanza netto, anche se non definitivo. In testa si trova Giulia Saponariu, con un solido 30,61%, distanziando il resto del gruppo grazie a una combinazione di presenza scenica e coerenza nelle dinamiche di Casa.

Seguono due concorrenti quasi appaiati, a pochissima distanza l’uno dall’altro: Rasha Younes con 19,96% e Omer Elomari con 19,65%, entrambi protagonisti di percorsi che hanno alternato momenti di grande intensità a fasi più silenziose ma comunque significative. Poco più indietro, Francesca Carrara, ferma al 17,48%, sostenuta da una fanbase costante che potrebbe però non essere sufficiente per un sorpasso nelle ultime ore di voto.

Chiude la classifica Donatella Mercoledisanto, al 10,03%, mentre sorprende il dato molto basso di Simone De Bianchi, fermo al 2,28%, una percentuale che rende il suo ingresso in finale estremamente improbabile, a meno di un ribaltamento dell’ultima ora.

La serata, in onda alle 21,20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, potrebbe quindi essere decisiva. Per chi non potrà seguirla, resteranno il daytime e la replica di martedì 25 novembre su La5. Con l’annuncio del primo finalista, il Grande Fratello 2025 entra ufficialmente nel suo tratto più delicato: quello in cui ogni gesto, parola o esitazione può determinare il destino dei concorrenti rimasti in gioco. Una fase in cui il racconto, più che mai, torna al centro. Ora è però tutto nelle mani del pubblico, che dovrà decidere chi portare avanti fino alla finale.

