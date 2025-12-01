Sondaggi Grande Fratello dell’1 dicembre: il nome del secondo finalista e l’eliminazione a sorpresa

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Il conto alla rovescia è ormai avviato e il Grande Fratello di Simona Ventura entra ufficialmente nella sua fase più infuocata. L’undicesima puntata, in onda questa sera su Canale5, anticipa infatti una semifinale attesissima, prevista per la prossima settimana. Nella Casa la tensione si taglia con il coltello: tra strategie, rapporti incrinati e incidenti che complicano la vita ai concorrenti, ogni dettaglio sembra poter cambiare gli equilibri. Intanto i sondaggi online tracciano un quadro già molto indicativo, pur lasciando spazio a possibili scossoni dell’ultima ora.

Chi sono i concorrenti in nomination

Le nomination della scorsa settimana, avvenute nel corso della puntata di lunedì 24 novembre, hanno scombussolato qualunque previsione. Al televoto sono finiti Omer Elomari, Jonas Pepe, Grazia Kendi e Mattia Scudieri, ma con una formula inedita: non solo uno di loro dovrà abbandonare la Casa, ma uno verrà proclamato secondo finalista insieme a Giulia Soponariu. A chiarire la portata dell’evento è stata la stessa Simona Ventura, che ha definito la dinamica una vera svolta, preannunciando una puntata carica di colpi di scena.

Il meccanismo che ha portato i quattro concorrenti al televoto si è sviluppato attraverso una catena di nomination particolarmente movimentata. Anita ha scelto di indicare Mattia, ritenendo che non abbia ancora mostrato appieno la sua personalità nonostante il ruolo di Capitano. Francesca ha puntato invece su Omer, accusandolo di atteggiarsi a “padrone di casa” e richiamando il discusso episodio dei pantaloni. Mattia, chiamato a un voto palese, ha replicato indicando Donatella, colpevole secondo lui di averlo definito una “Cozza vuota”. Jonas ha sorpreso tutti scegliendo Grazia, giudicando eccessiva la sua reazione durante la visita del padre, mentre la stessa Grazia ha risposto nominando Jonas, ritenendo infondate le sue motivazioni.

Anche Rasha ha contribuito alla catena indicando Domenico, mentre Simone ha preferito nuovamente mettere in difficoltà Grazia, accusandola di falsità nei confronti di Giulia. A complicare ulteriormente la situazione ci ha pensato Donatella, che pescando il piramidale gold ha annullato tutte le nomination, salvo poi riformularle scegliendo Mattia. A chiudere il cerchio ci sono state le scelte di Omer, che ha nominato Jonas considerandolo il suo rivale più diretto, quelle di Domenico, che ha risposto al voto ricevuto da Rasha, e i voti di Benedetta e Giulia, entrambe rivolte contro Omer.

Cosa dicono i sondaggi

Secondo i principali sondaggi raccolti su forum, social e siti dedicati al reality, il testa a testa per il posto in finale vede in leggero vantaggio Omer Elomari, che nelle ultime ore sembra aver rafforzato un consenso costruito con costanza. Il margine, tuttavia, è ridottissimo: Jonas Pepe lo segue a pochissima distanza, tanto da far emergere un duello che potrebbe risolversi solo negli ultimi minuti di televoto. Meno confortante è invece la situazione di Grazia Kendi e Mattia Scudieri, che continuano a occupare le posizioni più basse delle percentuali.

Per Mattia, tra l’altro, la vigilia della puntata è stata segnata da un imprevisto che non ha aiutato a rasserenare gli animi. Durante una partita di pallavolo in giardino, il concorrente ha riportato una distorsione alla caviglia, rendendo necessario l’intervento immediato del medico. La fasciatura ha permesso di contenere il dolore, ma non la preoccupazione: ora Mattia fatica a camminare e si avvicina al televoto più importante del suo percorso in evidente difficoltà, un elemento che potrebbe influire anche sulla percezione del pubblico. Il concorrente ha inoltre lasciato la Casa dopo l’infortunio.

Questa sera arriverà il verdetto definitivo. Uno tra i quattro concorrenti dovrà abbandonare il gioco, mentre un altro conquisterà l’accesso diretto alla finale. I sondaggi offrono qualche indizio, ma, come spesso accade nel Grande Fratello, l’ultima parola spetterà al pubblico e potrebbe ribaltare tutto in un istante.