Grande Fratello, Mattia Scudieri lascia la Casa dopo un incidente

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Mattia Scudieri ha abbandonato temporaneamente la Casa del Grande Fratello dopo un incidente avvenuto mentre giocava a volley in giardino con gli altri concorrenti del reality.

Mattia Scudieri, l’infortunio e l’uscita dalla Casa del GF

Ad annunciare l’uscita del concorrente è stato proprio il GF che sui suoi canali social ufficiali ha pubblicato un messaggio. “Mattia ha lasciato momentaneamente la Casa di #GrandeFratello per motivi personali”, ha scritto la produzione dello show, senza fornire ulteriori dettagli.

Quanto accaduto però è stato svelato dalle stesse telecamere della trasmissione che hanno immortalato i concorrenti mentre si divertivano a giocare a volley nel giardino della Casa. Nelle immagini vediamo Mattia fare un salto e subito dopo accasciarsi al suolo, toccandosi la caviglia.

“Mi si è rotta forse l’ho sentita proprio”, ha spiegato agli altri inquilini, accorsi per aiutarlo. La diretta h24 in onda sul canale 55 dunque è stata sospesa per qualche minuto. Poco dopo le immagini live sono tornate, ma Mattia non era presente in Casa e gli altri concorrenti sembravano molto preoccupati. Assente anche Omer che, con molta probabilità, sarà stato incaricato di accompagnare Mattia dal medico per le prime visite.

La storia di Mattia Scudieri al Grande Fratello

Questa edizione del GF, condotta da Simona Ventura, è tornata alle origini: cast di persone comuni, storie reali e fragilità sincere. L’obiettivo? Offrire un reality autentico, dove quotidianità e emozioni genuine siano protagoniste. Una sfida vinta per Super Simo.

Mattia Scudieri è fra i concorrenti che più hanno catturato l’attenzione del pubblico durante questa edizione dello show. Sin dal suo ingresso nella Casa, ha portato con sé una storia personale intensa e un passato segnato da difficoltà familiari. “Ho scoperto io il tradimento di mio padre”, ha raccontato, spiegando come da bambino abbia vissuto il trauma della separazione dei genitori e le sue conseguenze.

La sincerità e l’emotività di Mattia hanno colpito il pubblico, mostrando un lato sensibile e autentico, lontano dagli stereotipi del concorrente da reality. “Per me papà è sempre stato l’eroe – ha rivelato agli altri concorrenti, parlando del suo passato -. A 11 anni ho detto a mia madre che papà doveva andare fuori di casa”.

L’esperienza di Mattia non è stata fatta solo di confessioni. Nella Casa, la sua storia personale si è intrecciata con le dinamiche di convivenza e con sentimenti contrastanti. Il suo avvicinamento a Grazia Kendi infatti non è piaciuto alla fidanzata, tanto da spingerla a pubblicare un post piuttosto duro sui social. “Non ha capito niente – ha commentato Mattia, di fronte alla notizia, spiegando di non aver mai avuto un interesse verso Grazia -. Fra noi non c’è niente”.

L’ultima polemica è arrivata dopo la Nomination in cui Anita ha scelto di fare il nome di Mattia perché non lo reputa “adatto alla finale”. Parole che hanno causato una profonda crisi nel concorrente siciliano, spingendolo a sfogarsi con gli altri concorrenti. “Non puoi fare un ragionamento di questo tipo”, ha spiegato Mattia, affermando che Anita sarebbe cambiata dopo aver ricevuto un messaggio aereo in cui i fan spingevano lei e Jonas a guardarsi le spalle e stare attenti.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!