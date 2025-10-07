Chi è Grazia Kendi, concorrente del Grande Fratello: il suo dramma raccontato in tv

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Una storia difficile, raccontata con coraggio in televisione: è quella di Grazia Kendi, protagonista del Grande Fratello che, di fronte alle telecamere, ha trovato la forza di svelare un passato doloroso, segnato dagli abusi.

Grazia Kendi, il racconto doloroso e coraggioso sul suo passato

La puntata del 6 ottobre del Grande Fratello è stata particolarmente complicata. Sono stati infatti affrontati temi importanti e delicati, con il racconto della storia dolorosa di Grazie Kendi. La concorrente nei giorni scorsi era stata protagonista di una serie di liti con gli altri inquilini della Casa, diventando, di fatto, una outsider. I litigi avevano portato a scontri piuttosto accesi e a litigi in cui i toni si erano alzati.

Nel corso dello show, Simona Ventura ha quindi chiesto a Grazia di spiegare come si senta e di raccontarsi un po’. In realtà nei giorni scorsi Grazia Kendi aveva già in parte raccontato la sua storia. Dopo una lite con Domenico infatti la concorrente si era sfogata con Anita. “Sono entrata qui per dare un po’ di leggerezza alla mia vita di merda. Ho 25 anni e non ho mai passato 10 minuti felici, e non sono entrata qua a farmi venire le angosce”, aveva detto, prima di lasciarsi andare alle lacrime.

“Vogliono nominarmi, buttarmi fuori, perché non gli ho raccontato la storia della mia vita. Vuoi scommettere che se gli avessi detto che a 8 anni ho subito abusi sessuali e che a 13 anni ho perso una causa, a quest’ora ero la preferita?”, aveva rivelato Grazia, parlando del trauma subito quando era solo una bambina. Un dolore enorme che la ragazza si porta dentro ancora oggi.

Le parole di Simona Ventura per Grazia Kendi

“Sono stata violentata, la rabbia che ho dentro viene da lì”, ha spiegato Grazia, raccontando con estremo coraggio la sua sofferenza. Parole che hanno toccato non solo il pubblico, ma anche la conduttrice Simona Ventura che è intervenuta sulla vicenda. “Forse stai cercando di far uscire un dolore enorme – ha detto Super Simo -. Il dolore che hai provato è stato troppo grande, e tu hai provato a seppellirlo. Ma questa è la prima volta che provi a dargli voce”.

La concorrente del Grande Fratello ha poi spiegato di aver intrapreso un percorso terapeutico nel tentativo di affrontare quel trauma, ma la strada da fare è ancora lunga. “Non sono riuscita a farcela da sola, ho dovuto chiedere aiuto”, ha rivelato.

Come sempre Simona Ventura ha mostrato grande empatia nei confronti della concorrente, cercando di darle coraggio. La sua è senza dubbio una storia fatta di dolore e di ingiustizia, ma Grazia può ancora sperare in un futuro migliore. Da questo punto di vista il Grande Fratello potrebbe esserle utile, in qualche modo, per fare i conti con quella rabbia che fatica a gestire. Il primo passo è stato ammettere di provarla. “Hai un mostro dentro, ma questo è un buon inizio – ha chiarito la presentatrice -. Se impari a gestire il dolore, potrai essere finalmente felice. È come costruire una casa: stai iniziando dalle fondamenta”.