Grande Fratello, la festa di Halloween finisce male: dopo il caos scatta la censura

La festa di Halloween al "Grande Fratello" è stata davvero da brivido: è andato tutto a rotoli, tra litigi e un tavolino ribaltato in giardino

IPA Simone De Bianchi

La notte non è stata delle migliori al Grande Fratello, tanto da richiedere l’intervento della regia, che ha scelto di far scattare la censura. Ieri 31 ottobre si è tenuta la festa per la notte di Halloween: invece di un momento di svago per i concorrenti, si è trasformata in un incubo, una vera notte di orrore tra litigi e furie dei concorrenti. Si parla già di possibili provvedimenti in arrivo, visti i comportamenti inaccettabili. E se questo è un vero ritorno alle origini, allora ci si aspetta una linea dura da parte di Simona Ventura, la conduttrice che ha raccolto il testimone da Alfonso Signorini.

Grande Fratello, cos’è successo alla festa di Halloween

Ben due i litigi che si sono scatenati al Grande Fratello, tra Valentina Piscopo e Domenico D’Alterio contro Anita Mazzotta, e poi anche Simone contro Grazia. In quest’ultimo caso ci si è spinti un po’ oltre, considerando che è stato ribaltato un tavolo e che è scattata subito la censura della regia. Alla base c’è un sospetto: Anita, Grazia e Mattia pensano che Valentina e Domenico abbiano pianificato determinati comportamenti per ricevere maggiori attenzioni da parte del pubblico.

La tensione è scattata subito, con le parole di Anita: “Secondo me è tutto preparato: lei entra, esce e ritorna, sembra tutto studiato a tavolino”. Valentina naturalmente si è difesa, dicendo che non metterebbe mai in gioco i suoi sentimenti solo per fare hype, ovvero tenere alta l’attenzione degli spettatori. Alla fine, Valentina è addirittura uscita dalla Casa.

Ma poi è successo anche dell’altro, ovvero Simone De Bianchi ha ammesso di provare interesse verso Anita Mazzotta. “Io potrei uscire anche domani, tanto le risposte che cercavo le ho trovate. Qui dentro mi interessa Anita, ma a lei piace Jonas e a lui interessa lei. Mi è bastato uno sguardo per capirlo”. La discussione si è poi spostata con Grazia Kendi. Quest’ultima gli ha detto: “Sei ossessionato, non pensi ad altro! E sai una cosa? Di quello che pensi tu e tua madre non mi importa proprio nulla”. Tra litigi, tensioni e parole di troppo, Simone, colto dalla rabbia, ha ribaltato il tavolino in giardino.

La censura

Dopo quanto avvenuto, Omer Elomari ha subito ripreso Simone: “Ma che cavolo stai dicendo? Che cavolo stai facendo? Come ti permetti di fare questa roba? È un’ora che dici cavolate e adesso fai questo”. Nonostante le scuse del concorrente, in quel momento è scattata la censura da parte della regia del GF. Donatella ha poi invitato tutti alla calma: “È uno schifo quello che stiamo mostrando, basta”. Simone è stato fortemente rimproverato da parte dei concorrenti: la notte di Halloween è stata un vero e proprio incubo di tensioni e litigi.

Ci chiediamo: arriveranno provvedimenti? La Rete stessa aveva chiesto un comportamento più rigoroso, ma alla fine il ritorno dell’edizione Nip del Grande Fratello condotto da Simona Ventura ci era stata presentata come un ritorno alle origini (anche se poi si è perso). Sarebbe giusto seguire una linea dura, proprio come prevedevano le edizioni di un tempo.

