Grande Fratello, sondaggi del 18 dicembre: chi vincerà

Ansa Simona Ventura

L’attesa è ormai finita: questa sera, giovedì 18 dicembre, il Grande Fratello giunge al suo ultimo atto. Il reality, guidato quest’anno da Simona Ventura e tornato alle origini con la formula completamente nip, chiude i battenti con una finale che incoronerà finalmente il vincitore assoluto. La diretta andrà in onda, come di consueto, alle 21.40 su Canale 5, accompagnando il pubblico fino a tarda notte, com’è nella tradizione del programma fin dal suoi esordi.

Dopo un’edizione costruita su dinamiche quotidiane, rapporti umani e conflitti nati lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo, il momento decisivo è arrivato (molto velocemente, per giunta). La finale si svilupperà attraverso una sequenza di televoti e sfide dirette, che porteranno all’eliminazione progressiva dei concorrenti meno sostenuti dal pubblico.

I protagonisti della finale

A contendersi la vittoria sono rimasti in cinque: Giulia Soponariu, Jonas Pepe, Anita Mazzotta, Grazia Kendi e Omer Elomari. Percorsi diversi, personalità distanti tra loro nonché strategie spesso opposte hanno caratterizzato il cammino di ciascuno di loro.

Giulia Soponariu è riuscita a imporsi grazie a un atteggiamento coerente e a una presenza costante all’interno della Casa. Un personaggio di certo particolare che ha costruito un rapporto solido con il pubblico, ottenendo così il pass diretto per la finale senza passare da ulteriori televoti.

Ruolo fondamentale anche quello di Anita Mazzotta, che può contare su un vantaggio importante: nella puntata del 15 dicembre, infatti, è stata scelta dagli altri finalisti come superfinalista. Una decisione che le garantisce una posizione di rilievo nella corsa al montepremi e la mette al riparo dalle prime eliminazioni della serata.

Cosa dicono i sondaggi

La fase iniziale della finale si apre invece con una sfida ad alta tensione tra Jonas Pepe e Omer Elomari. I due si troveranno immediatamente uno contro l’altro in un televoto secco: chi otterrà meno consensi sarà eliminato senza possibilità di appello. Un confronto che, già nei giorni precedenti, ha acceso il dibattito tra i fan del programma.

A completare il quadro c’è Grazia Kendi, finalista che nel corso delle settimane si è distinta per la sua storia personale, spesso raccontata di fronte al pubblico. Il suo percorso, fatto di momenti di forza e fasi più difficili, rappresenta bene lo spirito di questa edizione comunque sotto tono, benché condotta da una professionista inarrivabile qual è Simona Ventura.

Secondo le rilevazioni pubblicate dal ForumFree, il primo verdetto appare tutt’altro che scontato. Il televoto tra Jonas e Omer mostra un equilibrio quasi perfetto. Alla domanda “chi vuoi salvare”, gli utenti hanno espresso queste preferenze:

Omer Elomari: 51,89%

Jonas Pepe: 48,11%

Numeri che evidenziano una distanza minima e lasciano aperta ogni possibilità fino all’ultimo voto.

Come seguire la finale

L’ultima puntata del Grande Fratello sarà visibile in diretta su Canale5, a partire dalle 21.40, comunque dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna, e in contemporanea in streaming su Mediaset Infinity. Per chi desidera restare aggiornato minuto per minuto, saranno disponibili contenuti e notizie anche sul sito ufficiale grandefratello.mediaset.it e sui canali social del programma, da Facebook a Instagram, passando per X e TikTok. La serata dovrebbe concludersi intorno all’una di notte, quando verrà finalmente svelato il nome del vincitore.

