Grande Fratello sondaggi del 30 ottobre, chi è il preferito del pubblico

Da questa settimana il Grande Fratello raddoppia. Dopo la consueta puntata del lunedì, questa sera – giovedì 30 ottobre – Simona Ventura torna su Canale5 con una nuova diretta in prima serata. Una scelta editoriale che punta a consolidare l’attenzione del pubblico e ad accorciare i tempi tra nomination e reazioni dei concorrenti. Il reality, infatti, entra sempre più nel vivo, tra strategie, alleanze e tensioni che iniziano a emergere con chiarezza.

Il ritorno da protagonista di Simona Ventura

Simona Ventura, che da qualche settimana è al timone del programma, rappresenta oggi una delle figure più solide e riconoscibili della televisione italiana. Super Simo, come la chiamano in molti, ha attraversato più di tre decenni di televisione senza mai smettere di reinventarsi. Dalla comicità di Mai dire Gol ai grandi show del sabato sera, fino ai talent come X Factor, il suo percorso racconta una tv evolution costruita con intuito e coraggio.

In un’intervista a Belve, davanti a Francesca Fagnani, la conduttrice ha ricordato: “Ho avuto successo perché ho sempre buttato il cuore oltre l’ostacolo”. Un atteggiamento che ritroviamo anche nella sua conduzione del Grande Fratello: diretta, empatica e consapevole del valore del pubblico, da sempre suo vero alleato.

Il Grande Fratello 2025 raddoppia: due puntate a settimana

La novità più importante di questa edizione è proprio la doppia messa in onda settimanale, annunciata in diretta lunedì scorso. Anche la prossima settimana il programma seguirà questo schema, ma resta il dubbio su quanto durerà il “raddoppio”. Per ora, Mediaset osserva con attenzione l’andamento degli ascolti, che restano buoni, sostenuti anche dal ritmo più serrato e dall’intensificarsi dei rapporti tra i concorrenti.

Le dinamiche nella Casa si fanno più complesse: amicizie, antipatie e strategie si intrecciano, alimentando il dibattito social e le discussioni tra fan.

Nomination e sondaggi: chi rischia e chi conquista il pubblico

I tre nominati della settimana sono Jonas Pepe, Donatella e Francesco Rana. Nessuno verrà eliminato stasera: il televoto servirà solo a decretare chi, tra loro, sarà il primo candidato ufficiale alla prossima eliminazione.

Secondo i sondaggi online aggiornati al 30 ottobre, la situazione è chiara:

Omer Elomari – 26,29%

– 26,29% Jonas Pepe – 20,88%

– 20,88% Anita Mazzotta – 13,76%

– 13,76% Francesco Rana – 9,09%

– 9,09% Grazia Kendi – 8,60%

Omer Elomari si conferma dunque il preferito del pubblico, forte di un atteggiamento sincero e di una presenza costante nei momenti chiave del gioco. Francesco Rana, invece, sembra il più in difficoltà: le tensioni interne e alcune scelte strategiche poco gradite ai telespettatori lo pongono in una posizione delicata.

Dove e quando seguire la diretta

La puntata di stasera inizierà alle 21,20 su Canale 5, subito dopo La ruota della Fortuna, e sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity. La fine è prevista per l’1,35 circa, con la diretta continua su Mediaset Extra (canale 55). Il daytime resta distribuito tra Canale5, Italia e La5, mentre la replica integrale della puntata andrà in onda domani, venerdì 31 ottobre, in prima serata su La5.

Con due appuntamenti settimanali e un cast ormai pienamente “rodato”, il Grande Fratello 2025 entra nella sua fase più interessante: quella in cui i giochi si fanno davvero seri – e il pubblico, come sempre, ha l’ultima parola.