Grande Fratello, Mattia e Grazia sempre più vicini. La fidanzata lo attacca: “Vuole solo emergere”

Mattia e Grazia Kendi sono sempre più vicini e la fidanzata lascia il concorrente via social

Mattia Scudieri e Grazia Kendi sono sempre più vicini al Grande Fratello. Un’intesa che non è sfuggita alla fidanzata di lui, Carlotta Vendemmia, che ha prontamente preso le distanze, accusando il concorrente di agire in questo modo solo per avere visibilità.

La rabbia della fidanzata di Mattia Scudieri del GF

Nelle Stories di Instagram, la fidanzata di Mattia Scudieri ha commentato l’avvicinamento con Grazia Kendi, rompendo il silenzio e usando parole piuttosto dure nei confronti del compagno. “Non sono responsabile di comportamenti che non mi appartengono e che non sono causati da me – ha spiegato -. Il mio silenzio fa parte di me ed è la semplice dimostrazione di non dare maggiore visibilità ad una persona senza carattere che pur di essere visto ed emergere ha bisogno di crearsi la storia”.

La giovane ha poi aggiunto: “Nella vita ognuno sceglie chi essere e attira a sé ciò che più lo identifica. Non sono il tipo di persona che fa scenate o teatrini inutili quindi vi consiglio di mangiare i pop corn davanti ad un bel film romantico”.

Frasi che hanno tutto il sapore di un addio e che potrebbero aprire nuovi scenari nel rapporto fra Grazia e Mattia. D’altronde la concorrente non aveva mai nascosto di provare attrazione per il coinquilino. “Sono molto onesta e non voglio nascondermi o negare tutto – aveva confidato nelle scorse puntate dello show -. Non è colpa mia se provo una cotta per qualcuno. È una cosa sbagliata ma non la controllo. Sto cercando di evitare, anche se non vorrei. Non sono cose che mi piacciono, non voglio passare per quella che non sono e non voglio che quella ragazza a casa pensi “Ma che sta succedendo?””.

Mattia – consapevole del rapporto particolare creato con Grazia – aveva spiegato: “Io non penso di essere frenato, mi comporto come mi sento. Oggi, se abbraccio o bacio in fronte a te o a Benedetta, non c’è malizia, è il mio modo di scherzare. Non mi priverò di niente”.

I triangoli amorosi del Grande Fratello

Mattia e Grazia dunque sembrano aver dato vita al secondo triangolo amoroso di questa edizione del Grande Fratello. Nelle scorse puntata infatti si era parlato molto del rapporto fra Domenico e Benedetta, nato all’interno della Casa, e del nervosismo della compagna di lui, Valentina.

Non solo: Simona Ventura aveva concesso alla donna di entrare nella Casa di Cinecittà, con conseguente scompiglio. 48 ore dopo il suo ingresso al GF, infatti, Valentina aveva lasciato lo show. Un’uscita che non era stata accompagnata da chiarimenti.

“Ti dico che la situazione fuori non è semplice – aveva spiegato Valentina, arrabbiandosi con Domenico per i suoi atteggiamenti nei confronti di Benedetta un po’ troppo affettuosi -. Ti espongo il problema che c’è al di fuori, me ne vado, ti dò per l’ennesima volta la conferma di quello che hai a fianco. Passa una settimana e tu continui, continui a ridere e scherzare con una persona. Tra te e Benedetta non c’era nulla…”. Ma il concorrente aveva replicato prontamente: “No non c’è nulla, non c’è mai stato e mai esisterà e mai ci sarà un domani”.