Grande Fratello, parte un bacio ma è IA: le vere intenzioni

Grande Fratello, bacio virale tra Jonas e Grazia: ma è tutto falso, creato con l’intelligenza artificiale. E le vere coppie sono altre

IPA Deepfake al GF, il bacio è finto

Abbiamo visto circolare sui social un breve video in cui Jonas Pepe e Grazia Kendi appaiono seduti su un divano, abbracciati e poi intenti a scambiarsi un bacio appassionato. Sembra l’inizio di una nuova storia d’amore nella Casa, ma la realtà è ben diversa. Il video è stato creato con l’intelligenza artificiale, e non ha nulla di autentico. Qualcuno ha sfruttato l’AI per montare la scena e alimentare confusione tra i fan. Anche perché i due hanno altri interessi.

Grande Fratello sotto shock: l’IA ha creato una storia d’amore che non esiste

Nel video che rimbalza su X, i due gieffini sembrano scambiarsi tenerezze…ma basta un minimo di attenzione per capire che c’è qualcosa che non torna nello schermo al plasma.

Sono pochi secondi, girati di straforo da un display, e si capisce il tranello, forse. Insomma, siamo nel magico mondo delle clip tarocche. Su Internet ormai è pieno di video fake: c’è chi lo fa per ridere, creando flirt mai esistiti tra coinquilini, e chi invece vuole solo vedere il mondo bruciare (o almeno il fandom).

Questa volta il deepfake colpisce Jonas e Grazia, ma tranquilli: l’effetto è così assurdo che persino un pesce rosso capirebbe che è tutto finto.

Grazia Kendi innamorata di un altro: cosa c’è davvero dietro il bacio con Jonas

Il bello (o il dramma?) è che i sentimenti reali dei protagonisti non c’entrano proprio con questo bacio finto. Jonas Pepe, modello e concorrente del Grande Fratello, in realtà non guarda a Grazia Kendi. Sembra infatti che Jonas sia interessato ad altre coinquiline come Giulia Soponariu e Rasha Younes.

E del resto, Grazia stessa sta corteggiando un altro: nelle ultime ore la gieffina milanese ha confidato alla compagna di casa Giulia di avere una cotta per il concorrente Mattia Scudieri, già impegnato in una relazione da circa due anni.

Grazia però non ha alcuna intenzione di creare problemi: ha spiegato di sapere che “è fidanzato e non voglio metterlo in difficoltà”. Insomma, la vera storia d’amore tra Jonas e Grazia semplicemente non esiste. Lui è attratto da altre ragazze della Casa, lei sta cercando di mantenere un comportamento corretto con Mattia. Il bacio social era un trucco, non un colpo di fulmine in diretta.

Reality e inganni digitali: come l’intelligenza artificiale riscrive le emozioni

Questo episodio è solo l’ultima perla della collana di trash hi-tech che ogni anno adorna il Grande Fratello. La saga dei video “false flag” torna puntuale come il panettone a dicembre. Fanpage ci tiene a ricordare che no, non è la prima volta, né sarà l’ultima, prepariamoci.

Nel 2022, per esempio, fece il giro del web un video con un autore che bestemmiava in diretta, peccato che fosse un pezzo d’antiquariato risalente all’edizione precedente. Ma vai a spiegarlo a chi ha già pronto il commento indignato.

Negli anni sono spuntati anche clip remixati: frasi aggiunte in post-produzione per creare drammi, flirt inventati, litigi. E ora, grazie alla tecnologia che avanza più velocemente del buonsenso medio, questi scherzetti sono sempre più realistici.

Prendi il caso Jonas e Grazia: nel video sembrano due manichini lasciati al sole, fermi, rigidi, zero movimenti naturali. Ma la malizia è solo negli occhi di chi guarda.