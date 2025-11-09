Grande Fratello nel caos: “Mi ha tirata per i capelli”. Lo scontro degenera

Al Grande Fratello 2025 lo scherzo finisce male: crisi di panico e scontro acceso nella Casa più spiata d'Italia tra Donatella e Francesca

Doveva essere uno scherzo, si è trasformato in una notte di tensione. Nella Casa del Grande Fratello un gioco finito male ha scatenato un acceso confronto tra le concorrenti Donatella Mercoledisanto e Francesca Carrara, tra le più adulte dell’edizione di quest’anno, guidata da Simona Ventura.

Grande Fratello, phon e capelli tirati: cosa è successo tra Donatella e Francesca

Tutto è iniziato nella tarda serata di venerdì, quando al Grande Fratello 2025 Jonas Pepe, Giulia Soponariu e Francesca hanno deciso di fare uno scherzo a Donatella, puntandole contro un phon acceso al massimo della potenza. Un gesto che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto strappare una risata, ma che ha causato decisamente l’effetto opposto.

Donatella, che soffre di claustrofobia, ha avuto una crisi di panico, reagendo in modo istintivo e confuso: ha strattonato Francesca per un braccio e, nel tentativo di liberarsi, anche per i capelli. “Ragazzi basta, mi fate male! Soffro di claustrofobia!”, ha urlato la pugliese, prima che la regia del GF cambiasse inquadratura.

La tensione è rimasta alta per ore. Il giorno seguente, Donatella ha scelto il silenzio: nessuna parola con Jonas, Giulia e, soprattutto, con Francesca. Ma la quiete è durata ben poco. Nella notte, le due donne si sono ritrovate faccia a faccia in un confronto acceso, davanti agli altri inquilini.

La prima a prendere la parola è stata Francesca, visibilmente scossa: “Da donna adulta, guardami. Mi hai presa per i capelli. Se io lo avessi fatto con te, come avresti reagito? Una cosa è giocare, un’altra è mettere le mani addosso a qualcuno. Hai avuto una reazione esagerata”.

E ancora: “Un conto è giocare senza mani, un altro è reagire usando le mani. Sei permalosa e secondo me hai avuto una reazione davvero troppo forte. Tu non puoi prendere una persona per i capelli, quello è mettere le mani addosso a una persona, tu questo non lo puoi fare!”.

Poi, con voce ferma, ha aggiunto: “Hai fatto una brutta figura. Abbiamo capito che con te non si può scherzare. Questa mattina non ti ho salutata perché mi hai preso per i capelli. Per me è davvero folle quello che hai fatto. Sono gesti brutti che non accetto”.

Donatella, provata, ha cercato di spiegarsi: “Mi mancava l’aria. Quando mi avete puntato il phon in faccia, ho avuto paura. Ti ho afferrata per un braccio e, forse, per i capelli… non volevo farti male”.

Infine, tra lacrime e parole misurate, ha ammesso il proprio errore: “Ho sbagliato e ti chiedo scusa. Ma è stata una reazione di panico, non di rabbia”.

Grande Fratello, è emergenza ascolti. Si va verso la chiusura anticipata

Tra uno scontro e una discussione gli ascolti del Grande Fratello 2025 faticano a decollare. La conduzione di Simona Ventura non è bastata a riportare in auge un format che ormai sembra avere poco da raccontare. Dopo aver cancellato il doppio appuntamento settimanale, Mediaset starebbe valutando in questi giorni la chiusura anticipata del reality show.

Il GF 2025 dovrebbe finire a metà dicembre ma la finale potrebbe essere anticipata a fine novembre. E il programma potrebbe essere sostituito da una serie turca, ormai uno dei cavalli di battaglia della programmazione del Biscione.

