Grande Fratello pronto a chiudere a novembre, spunta la data

Ufficio Stampa Mediaset Simona Ventura al Grande Fratello

Potrebbe essere arrivato il momento dei titoli di coda per l’attuale edizione del Grande Fratello. Secondo le ultime indiscrezioni, il reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura potrebbe chiudere prima del previsto. Una decisione che, se confermata, segnerebbe una svolta importante per un’edizione nata sotto il segno del rinnovamento, ma che non è riuscita a conquistare del tutto il pubblico.

Grande Fratello verso la chiusura anticipata, c’è anche la data

A lanciare l’ultima indiscrezione sul Grande Fratello 2025 è Hit di Affari Italiani, secondo cui Endemol Shine Italy, la società produttrice del format, starebbe valutando una chiusura anticipata.

Non solo per gli ascolti bassi registrati fino ad ora ma anche per evitare il confronto diretto con la nuova fiction Rai Sandokan, attesissima serie evento con debutto fissato per il 1° dicembre su Rai 1.

“Chiusura anticipata, anzi anticipatissima dell’attuale edizione del Grande fratello per il lunedì precedente 24 novembre”, si legge sul portale. L’altra opzione sarebbe quella di “spostare di giorno il reality condotto da Simona Ventura” ma non vi è certezza.

Il Grande Fratello doveva andare in onda fino a metà dicembre ma la chiusura potrebbe essere anticipata di un mese visto che di fatto non sta lasciando alcuna traccia nel pubblico.

Al momento, nessuna conferma ufficiale è arrivata da Cologno Monzese (e neppure da Super Simo), ma le voci si fanno sempre più insistenti. Per il momento Mediaset si è limitato a cancellare il doppio appuntamento: la puntata del giovedì è stata rimossa dal palinsesto.

Un esperimento già testato in passato, con Signorini, e quest’anno durato a malapena una settimana. Gli ascolti non hanno registrato alcuna crescita, anzi sono diminuiti, spingendo così Mediaset a tornare sui propri passi e a cancellare l’appuntamento aggiuntivo.

Simona Ventura non è bastata al Grande Fratello 2025

L’arrivo di Simona Ventura alla guida del Grande Fratello è stato accolto con entusiasmo fin dall’inizio ma non è riuscito a riportare nuova linfa a un format che mostra evidenti segni di stanchezza.

In casa Mediaset, tuttavia, sembra prevalere la prudenza: al momento si parla soltanto di riflessioni interne, ma il sentimento diffuso è che il futuro del reality più longevo della tv italiana sia ormai in bilico.

Ma, forse, un programma non del tutto morto visto che, secondo alcuni rumors, Pier Silvio Berlusconi sarebbe deciso a mandare in onda un’altra versione Vip del Grande Fratello, guidata da Alfonso Signorini.

Una sorta di Grande Fratello Gold, con alcuni dei concorrenti più popolari dell’edizione celebrity, ma in edizione ridotta con un massimo di sei o otto puntate. Si mormora di una partenza prevista a gennaio, con chiusura a fine febbraio.

Poi in primavera dovrebbe tornare L’Isola dei Famosi, sempre condotta da Veronica Gentili, che ha preso le redini dello show un anno fa.

“Non c’è ancora una data sul calendario ma nei primi mesi del 2026 L’Isola dei famosi tornerà su Canale 5. – ha scritto Giuseppe Candela sul settimanale Chi – I vertici del Biscione per la conduzione hanno deciso di puntare nuovamente sulla giornalista Veronica Gentili, ora impegnata alla guida de Le Iene“.

