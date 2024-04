Fedez e Donatella Versace: coppia ormai inseparabile

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Fedez e Donatella Versace sono ormai una coppia inseparabile tanto quanto singolare. Lui, il rapper dall’ego – dicono – smisurato, dai pochi amici e tanti nemici, finito spesso al centro del gossip per litigate plateali con colleghi, da Marracash a J-Ax, da Lui Sal a Salmo, di recente nuovamente protagonista per la separazione da Chiara Ferragni. Lei, piccola grande stilista, donna dagli attributi di ferro, capace di prendere in mano le redini di una azienda dopo la morte del fratello Gianni, e di farla tornare forte come (se non più) di prima.

Forse proprio questo hanno in comune Federico e Donatella e questo li ha resi così complici: due piccoli che hanno dovuto dimostrare, anche ringhiando, di esserlo solo “metricamente” parlando. Nel bene e nel male, hanno dovuto sgomitare non poco nella loro vita. Dimostrando di avere un cazzimma non comune, che piacciano o meno.

Donatella è sempre stata vicino a Fedez: lo ha vestito lei, da X Factor a Sanremo, lo ha sempre voluto in prima fila – con Chiara- alle sue sfilate e gli è stata particolarmente vicina durante questi mesi difficili di crisi coniugale.

Fedez posta foto in casa di Donatella: il labrador Paloma che gioca in salotto, loro due abbracciati sul divano. Spreca parole di affetto e di stima per lei, scomoda termini come “migliore amica“. Anche in questi giorni, lo si vede insieme a lei alla Milano Design Week

“Per la Design Week è giusto fare un giro nella collezione Versace Home con la mia migliore amica” ha scritto Fedez su Instagram, mostrandosi con Donatella.

Nei giorni scorsi ha anche scherzato sul fatto di essere diventato il nuovo CEO Versace. Uno boutade subito smentita sui socia. Eppure chissà perché, non sarebbe così strano vedere annunciata a breve qualche collaborazione professionale tra i due amici

Ai tempi dell’esplosione del caso Balocco, nell’autunno scorso, Donatella prese pubblicamente, sui social le difese di Fedez e Chiara: “Non deve scusarsi, lei e Fedez sono esempi per l’Italia. Hanno sempre fatto sempre beneficenza. Era l’azienda che doveva versare il contributo”.

E si era anche scagliata contro la Lucarelli, attirandosi gli strali di Selvaggia: “Loro sono un esempio per l’Italia e i giovani. Elencate tutte le beneficenze che hanno fatto negli anni, e chiedete a quella che si definisce giornalista quanta ne ha fatta lei: nemmeno 1 euro. TACETE che è meglio per tutti”.

Uno sfogo sanguigno e diretto che la dice lunga sull’affetto di Donatella verso Fedez, da mamma o sorella maggiore. Una complicità che, lo ribadiamo, potrebbe a breve partorire qualche collaborazione insieme. Scommettiamo?