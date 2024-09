Fonte: IPA Samantha De Grenet

Un periodo non facile, quello che sta attraversando Samantha De Grenet. La showgirl si sta infatti riprendendo da una delicata operazione al ginocchio ma le preoccupazioni non finiscono qui. A metterla in apprensione ci ha pensato anche suo figlio Brando, ormai adulto, che su Instagram vediamo in ospedale e su una sedia a rotelle. Niente di grave, stando alle rassicurazioni di sua madre, che però non ha potuto nascondere di essersi presa un grande spavento.

Cos’è successo al figlio di Samantha De Grenet

Su Instagram appare in sedia a rotelle, ma sua madre – Samantha De Grenet – ha rassicurato tutti sulla sua condizione fisica. Brando dovrà osservare un lungo periodo di riposo per riprendersi completamente e per rimettersi in piedi: “Non voglio entrare nel dettaglio, non serve, ma ho avuto veramente tanta paura per mio figlio… Ora è stato dimesso, stiamo a casa con due vertebre fratturate e tanto dolore… Ne avrà per un mesetto, ma il peggio è scongiurato e lui sta bene! P.S.: Che coppia eh! Pensate quel poveretto di mio marito! Una con le stampelle e l’ altro immobilizzato a letto! Non vorrei essere nei suoi panni”, ha scritto sul suo profilo social.

Poi, ha spiegato le ragioni della sua scelta, soprattutto di quella di condividere in Rete una parte della sua vita: “Sono sempre stata una persona sincera, nel bene e nel male, e ho sempre raccontato tutto di me anche se ovviamente nei tempi e nei modi che ritenessi più giusti, perché non sempre e non tutto è facile da condividere. Le parole devono essere scelte con cura, il messaggio finale deve essere, almeno per me, sempre un messaggio positivo o di speranza. Non mi piace mostrare la mia vulnerabilità, l’ansia che ogni tanto mi assale, la paura, le preoccupazioni , la mia me che a volte mostra un sorriso per nascondere le lacrime e che risponde sempre bene a un ciao come stai quando vorrebbe solo gridare! E poi ci sono le persone che amo, che rispetto e che voglio proteggere e che quindi meritano un occhio di riguardo perché più riservate e gelose della propria privacy”.

L’operazione al ginocchio e le polemiche

La showgirl si è recentemente sottoposta a un intervento al menisco che ha voluto sdrammatizzare con ironia insieme alla sua amica Elenoire Casalegno. Questa scelta ha suscitato una lunga serie di polemiche alle quali ha risposto proprio sul suo profilo Instagram: “Nell’ ultimo reel non c’è finzione e dunque non si prende in giro nessuno, solo un idiota insensibile lo farebbe, io ed Elenoire ovviamente non lo siamo, ma rappresenta solo il mio modo di ingannare l’ansia dell’attesa per un intervento chirurgico che, nonostante fosse ‘solo un menisco’, non è stata una passeggiata di salute ed è stato anche un po’ più complicato del previsto. Detto questo con Elenoire, rispettando sempre tutti e tutto, continueremo a fare ciò che ci piace e che ci diverte, a fare i nostri video che ai più fortunatamente fanno ridere e a cercare di strappare un piccolo tiepido sorriso anche ai più scettici… Con l’ occasione desidero ringraziare tutti voi che mi avete inviato migliaia di messaggi di pronta guarigione carichi di affetto… siete speciali!”, ha concluso.