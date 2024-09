DiCaprio, testo e significato del nuovo singolo di Fedez

Fonte: IPA Fedez

Finita l’estate di feste, momenti di relax insieme al suo inseparabile cane Silvio e rumors legati alla sua sfera privata, Fedez torna alla routine e pubblica DiCaprio. Un pezzo che, oltre a fare riferimento ad alcuni momenti chiacchierati della sua estate, punge ancora Chiara Ferragni. Ecco testo e significato.

“DiCaprio”, significato del brano di Fedez e Niky Savage

Dopo un’estate di performance e riflettori puntati, Fedez torna a far parlare di sé con un nuovo brano. Dopo Sexy Shop, la canzone in collaborazione con Emis Killa che ha fatto discutere in tanti, il rapper pubblica DiCaprio: una canzone in collaborazione con Niky Savage e anticipata già negli scorsi giorni in cui i due riassumono in una serie di rime tanti momenti che le persone hanno potuto vivere sui canali social di Fedez nell’ultimo periodo.

Dall’iconica foto con Johnny Depp, all’amicizia con Donatella Versace fino alla presenza dell’ormai inseparabile cane Silvio, Fedez e Niky Savage scrivono un testo che si concentra su una ragazza molto giovane che chiede al suo interlocutore di farle fare la bella vita nonostante lui continui a farle notare di non essere Leonardo Di Caprio.

Tra le barre taglienti, una sicuramente salta all’occhio più di altre: quella in cui Niky Savage fa riferimento al panettone Balocco, che in tanti hanno chiaramente pensato potesse essere rivolto a Chiara Ferragni. Una frecciatina lampante, molto più di quelle all’interno di Sexy Shop: Federico ha però voluto specificare che quella frase non è stata scritta da lui.

Fedez e Niky Savage, il testo di “DiCaprio”

All’inizio della storia sei apparsa nelle mie storie

Non mi dire vai anche tu al concerto di Taylor Swift

Davvero sai a memoria ogni sua ca**o di canzone?

Io più divento calvo più assomiglio a Britney Spears

Ho commentato un tuo TikTok, sei portata per la danza

Vestiti da Alessia Lanza che io faccio il tuo maranza

Ti piace la techno, simpatizzi Meloni

Ma fammi indovinare, tu studi alla Marangoni

Scusa, tu dov’eri l’undici settembre?

Ah, non eri ancora nata, allora niente

Sono 2004

Io non sono DiCaprio

Mi porti da Cracco?

Io non sono DiCaprio

Dai, fammi un ritratto

Io non sono DiCaprio

Io non sono DiCaprio, io non sono DiCaprio

Voglio andare a Capri

Ah, ma davvero?

Vuoi essere il mio papi?

Io non sono DiCaprio

È tua la Maserati?

Io non sono DiCaprio

A-Amico di Johnny Depp, non di DiCaprio

Non ho gli amici di L.A., i miei vanno allo stadio

Ascolti i podcast e non hai mai acceso una radio

Voglio regalarti un’intera cabina armadio

Ma il materialismo a te non ti piace

Quei ricchi bavosi non ti lasciano in pace

Anche se non mi caghi, sono un tipo tenace

Fare il doppio gioco, non ne sono capace

Tu fai la modella, io un completo incapace

Conosci la mia amica Donatella Versace?

Sono 2004

Io non sono DiCaprio

Mi porti da Cracco?

Io non sono DiCaprio

Dai, fammi un ritratto

Io non sono DiCaprio

Io non sono DiCaprio, io non sono DiCaprio

Voglio andare a Capri (Uah, uah, uah)

Vuole andare a Capri, ma io non sono Io non sono DiCaprio (Uah)

Troppe pupe vogliono andare in cabrio (Skrrt)

Troppe buche, sfondo la Murciélago (Ah)

Medusa d’oro sotto la tuta camo (Muoh)

Chiavo un c**o a panettone, ma non è Balocco (Uah)

Me la sto mangiando tutta come Hannibal Lecter (Uoh)

Non puoi comandare chi c’ha il sangue del blocco (Ahah)

Non parlare male di chi ti tira le orecchie (Muah)

Bella Fedez, fuck alle ex

Non ho relax, ma c’ho i Rolex

Paparazzi sono in giro (Yeah)

Ma dai, ca**o, Federico

La mia pupa dice “Grossi rapper, “ca**i micro”

Se divento scarso puoi dire che ti somiglio

Se vuoi fare il cane assicurati di esser Silvio

Donatella mi matcha il crocifisso (Bling, bling)

Sono 2004

Io non sono DiCaprio

Mi porti da Cracco?

Io non sono DiCaprio

Dai, fammi un ritratto

Io non sono DiCaprio

Io non sono DiCaprio, io non sono DiCaprio

Voglio andare a Capri

Ah, ma davvero?

Vuoi essere il mio papi?

Io non sono DiCaprio

È tua la Maserati?

Io non sono DiCaprio

Mi lasci la paghetta?

No, io non sono DiCaprio, ma tu sei-