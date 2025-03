Vittoria Ceretti, il ritorno da diva in passerella dopo la fuga d’amore con Leonardo DiCaprio

Vittoria Ceretti incanta alla PFW con un look sofisticato per Tom Ford. Dopo il viaggio con Leonardo DiCaprio, la supermodella italiana torna a dominare la passerella

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Vittoria Ceretti è tornata sulle passerelle più in forma che mai, illuminando la Paris Fashion Week con un’eleganza senza tempo. Dopo settimane di riflettori puntati sulla sua relazione con Leonardo DiCaprio, la supermodella italiana ha riconquistato la scena con un look sofisticato e una camminata che trasudava sicurezza. Un ritorno che non è passato inosservato, confermando il suo status di icona della moda contemporanea.

Vittoria Ceretti e il debutto di Haider Ackermann

Dopo aver incantato i paparazzi tra una fuga romantica e un viaggio esclusivo con Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti ha fatto il suo ritorno sulla passerella per Tom Ford, sfilando nella prima collezione firmata Haider Ackermann. Il designer colombiano, noto per il suo stile raffinato e le sue silhouette perfettamente scolpite, ha dato una nuova direzione alla maison, mescolando sensualità e minimalismo sartoriale.

Vittoria ha sfilato accanto a Mona Tougaard, protagoniste di una sequenza in coppia che ha reso omaggio alla tradizione del brand. Mentre Tougaard avanzava con un abito tuxedo dal profondo scollo a V, la Ceretti la seguiva con un tubino nero strapless impreziosito da un fiore bianco sul petto, dettaglio che richiamava le atmosfere rétro di Tom Ford. L’abito, dal taglio essenziale e dalla spaccatura audace, si sposava perfettamente con la sua silhouette slanciata, enfatizzando la sua innata eleganza.

Il beauty look era altrettanto impeccabile: capelli raccolti in uno chignon tirato, make-up minimale e labbra rosso intenso, un dettaglio che accentuava il contrasto tra classicismo e modernità. Vittoria ha sfilato con il suo passo sicuro e magnetico, incarnando alla perfezione la visione di Ackermann: una donna sofisticata, enigmatica e inaccessibile.

La love story con Leonardo DiCaprio

Mentre Vittoria dominava la passerella di Tom Ford, Leonardo DiCaprio si trovava dall’altra parte del mondo, seduto in prima fila a una partita dei Lakers a Los Angeles. Un dettaglio che non è passato inosservato, alimentando ulteriormente il gossip sulla loro relazione.

Negli ultimi mesi, la coppia è stata avvistata in giro per il mondo: da Los Angeles a Saint Barth, dal Messico a Londra, passando per l’Islanda e il Vittoriale, dove DiCaprio si è concesso una visita approfondita alla dimora di Gabriele D’Annunzio insieme a Vittoria e le loro famiglie. L’attore premio Oscar ha addirittura studiato la storia del poeta italiano, dimostrando un interesse che va ben oltre la semplice gita turistica.

Se da un lato i loro viaggi e le reunion familiari hanno fatto sognare i fan, dall’altro la loro storia continua a essere avvolta nel mistero. Si rincorrono voci su un possibile fidanzamento, soprattutto dopo che Leonardo è stato avvistato con la famiglia della modella a Brescia, ma per ora nessuna conferma ufficiale.

Una passerella che segna un nuovo capitolo

Il fashion show di Tom Ford non è stato solo una celebrazione dello stile impeccabile di Haider Ackermann, ma anche il palcoscenico perfetto per il grande ritorno di Vittoria Ceretti. L’evento, ambientato in una scenografia dark e teatrale, ha visto la partecipazione di top model come Alex Consani, Lulu Tenney e Sara Caballero, che hanno interpretato una collezione ispirata al contrasto tra sensualità e rigore sartoriale.

Nonostante la sua vita privata sia stata sotto i riflettori negli ultimi mesi, Vittoria ha dimostrato ancora una volta che la moda resta il suo regno. La sua presenza in passerella è stata un promemoria del perché sia considerata una delle modelle italiane più richieste del momento: carisma, grazia e un’allure che incanta.