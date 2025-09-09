Vittoria Ceretti in bianco e Leonardo DiCaprio in smoking: evitano (ancora) lo scatto di coppia

Getty Images Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio

Quando si parla di glamour hollywoodiano, pochi riescono a catalizzare l’attenzione come Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio. Eppure, anche stavolta, nonostante fossero entrambi presenti alla premiere mondiale di One Battle After Another a New York, i due hanno deciso di non regalare al mondo quella foto insieme che tutti attendono da mesi. Una strategia? Una scelta di privacy? O forse un gioco sottile per alimentare ancora di più la curiosità del pubblico. Sta di fatto che, ancora una volta, i fotografi sono rimasti con l’obiettivo a metà.

Vittoria Ceretti, diva in bianco

La top model italiana ha conquistato il red carpet con un look di rara perfezione: un abito bianco candido dalle linee scultoree, caratterizzato da un taglio minimal con spacco laterale vertiginoso e spalle scoperte. Un gioco di geometrie che esalta la sua figura statuaria, accompagnato da un’eleganza che non ha bisogno di orpelli.

Getty Images

Il beauty look era altrettanto impeccabile: capelli raccolti in uno chignon basso e sleek, make-up essenziale con focus sugli occhi, e gioielli brillanti a illuminare il volto. Vittoria ha scelto un paio di décolleté nere a punta e una clutch ton sur ton, dimostrando come il bianco non abbia nulla di angelico quando è portato con così tanta decisione. Non è un caso che Ceretti, musa di brand come Dolce & Gabbana, Chanel e Valentino, sia diventata una delle modelle più richieste al mondo: ogni sua uscita è una lezione di stile.

Getty Images

Leonardo DiCaprio, il fascino del classico

Se Vittoria ha giocato con l’essenzialità sofisticata del bianco, Leonardo DiCaprio ha preferito affidarsi alla forza intramontabile dello smoking. L’attore ha sfilato sul tappeto rosso in un completo nero dal taglio sartoriale, camicia bianca sbottonata al punto giusto e scarpe stringate lucide. Un look che non osa, ma che funziona sempre: perché DiCaprio è quel tipo di uomo che non ha bisogno di sperimentare per risultare magnetico.

Capelli tirati all’indietro con gel, sguardo sicuro e atteggiamento rilassato, Leo ha incarnato perfettamente la star hollywoodiana che conosce il suo potere scenico. Accanto a lui, però, mancava la foto di coppia più attesa della serata.

Getty Images

La coppia che non si mostra

Che tra i due ci sia un legame è ormai cosa nota: gli avvistamenti, le indiscrezioni, le vacanze condivise lo hanno reso evidente. Ma DiCaprio e Ceretti continuano a scegliere la via del mistero, evitando con cura di apparire insieme sul red carpet. Alla premiere, lei ha interagito con altri ospiti e ha sorriso ai fotografi, lui ha posato da solo con la consueta disinvoltura.

Il risultato? Una tensione narrativa che si rinnova a ogni evento: i fan (e la stampa) aspettano lo scatto insieme, ma la coppia sembra divertirsi a tenerlo in sospeso. Forse un modo per proteggere la loro relazione, forse un calcolo strategico per restare al centro dell’attenzione. Di certo, una dinamica che rende ogni loro apparizione ancora più attesa.

Leonardo annoiato, Vittoria distante: l’estate che divide?

Eppure, mentre sul red carpet scelgono di brillare separati, lontano dai riflettori il gossip racconta tutt’altro. Le foto scattate a Ibiza parlano di una coppia in crisi: Leonardo DiCaprio, 50 anni, immortalato dal Daily Mail con lo sguardo perso nel vuoto sul ponte di uno yacht, e Vittoria Ceretti, fresca dei suoi 27 anni compiuti lo scorso 27 giugno, che invece si godeva il sole senza degnarlo di troppa attenzione.

Sulla carta una vacanza da sogno, tra mare cristallino e notti stellate, ma in realtà le immagini restituivano l’aria pesante di un amore forse al capolinea. Lui, visibilmente annoiato e distante; lei, concentrata su sé stessa e sulla bellezza dell’isola spagnola. Solo la stanchezza di una lunga traversata o un segnale che il sole, oltre al Mediterraneo, stia tramontando anche sulla loro storia?