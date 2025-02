Leonardo DiCaprio in Italia per amore: visita Brescia con Vittoria (e le mamme)

Fonte: IPA Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti

Lo scapolo d’oro di Hollywood sta per capitolare? Sembrerebbe proprio di sì. Leonardo DiCaprio è infatti atterrato e Brescia, città natale della fidanzata Vittoria Ceretti. E, tra un aperitivo in centro e una passeggiata, i due innamorati hanno fatto la conoscenza delle rispettive mamme.

Leonardo DiCaprio a Brescia con la sua Vittoria

Leonardo DiCaprio non ha mai nascosto la sua passione per l’Italia, ma da circa un anno ha un motivo in più per amare il Belpaese. La sua fidanzata Vittoria Ceretti è infatti originaria di Brescia, e proprio nella città lombarda il divo americano è stato recentemente avvistato. Secondo quanto riporta Bresciaoggi, infatti, l’attore di Titanic è stato immortalato ieri, giovedì 27 febbraio, all’uscita del Vittoriale di Gardone Riviera, principale attrazione della città.

Stando a quanto riporta il quotidiano, ad accompagnare Leonardo non c’era solo Vittoria, ma anche le rispettive mamme dei due piccioncini: una vera e propria presentazione in famiglia, segno che la relazione è diventata piuttosto seria. I quattro, subito dopo la visita al Vittoriale, si sarebbero concessi anche un giro nel centro della città di Brescia per una passeggiata in visita al Castello.

Non si tratta comunque della prima visita nella provincia lombarda per Leonardo DiCaprio. Già nell’agosto del 2023 il 50enne era stato avvistato nei pressi della storica casa-museo di Gabriele d’Annunzio. Un’attrazione che il celebre divo sembra aver apprezzato particolarmente, e chissà che non stia pensando di trasformarla in una location per uno dei suoi fillm.

L’amore tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti

Leonardo DiCaprio, oltre che per le sue impeccabili interpretazioni sul grande schermo, è noto al pubblico anche per la sua turbolenta vita sentimentale. Nel corso degli anni, infatti, il divo di Titanic si è accompagnato a modelle giovani e bellissime, ma con nessuna di loro sembrava intenzionato a spingersi oltre un semplice flirt. Almeno fino a quando, nel 2023, non ha incontrato la top model italiana Vittoria Ceretti.

In pochi avrebbero scommesso sulla relazione, e invece, a distanza di oltre un anno, sembra che tra i due le cose procedano a gonfie vele. C’è di più: l’indossatrice bresciana avrebbe conquistato anche Kate Winslet, amica di lunga data di Leo. Proprio a proposito della relazione tra i due, l’attrice britannica avrebbe confidato ad una fonte di temere un dietrofront di DiCaprio: “Leo ha parlato con Kate di quanto Vittoria sia speciale, ed è chiaro che lei ha tirato fuori il meglio di lui. Kate crede comunque che la sua esitazione sia dovuta principalmente alla paura dell’impegno. In passato lo ha visto parlare di sistemarsi con tutte le sue precedenti fidanzate, ma poi si è tirato indietro e teme che possa ripetere lo stesso schema con Vittoria” ha fatto sapere l’insider.

Il pericolo, almeno a giudicare dal recente avvistamento bresciano dei due fidanzati, sembra scongiurato: la love story procede a gonfie vele, e in molti sognano un finale romantico per Leo e la 26enne indossatrice. Nonostante la giovane età, infatti, Vittoria è una ragazza estremamente matura: abituata a lavorare sin da giovanissima in passerella, ha già alle sue spalle anche un matrimonio, con Matteo Milleri, dal 2020 al 2023. Che giunga presto il momento per dei fiori d’arancio bis?