Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, Kate Winslet preoccupata: “Lui ha paura”

Dopo aver girato insieme Titanic, Leonardo DiCaprio e Kate Winslet hanno mantenuto un rapporto fraterno e l'attrice non perde occasione per elargire preziosi consigli

Fonte: IPA Kate Winslet e Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio ha raggiunto il traguardo dei 50 anni e per l’amica e collega Kate Winslet è giunta l’ora di mettere la testa a posto. Il divo di Hollywood, nonostante i numerosi fidanzamenti, non è mai convolato a nozze e non ha mai avuto figli. Ora è legato alla top model italiana Vittoria Ceretti: una situazione che sta facendo preoccupare parecchio la Rose di Titanic.

Perché Kate Winslet è preoccupata per Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, le indimenticabili star del film cult Titanic, hanno mantenuto una stretta amicizia nel corso degli anni. Un rapporto praticamente fraterno. Fonti vicine all’attrice hanno riportato a Radar Online che nell’ultimo periodo la Winslet ha esortato DiCaprio a lasciarsi alle spalle la sua vita da scapolo e a fare il passo successivo con la sua attuale fidanzata, la modella italiana Vittoria Ceretti.

Kate starebbe spingendo Leo a pensare a matrimonio e figli e soprattutto a non lasciarsi scappare una donna come la Ceretti nonostante la differenza d’età. Vittoria ha infatti solo 26 anni ma è già molto matura, con alle spalle un divorzio. “Kate prova un grande affetto per Leo e crede che sarebbe un marito e un padre fantastico”, ha spifferato l’insider. “Crede che la sua esitazione sia dovuta principalmente alla paura dell’impegno. In passato lo ha visto parlare di sistemarsi con tutte le sue precedenti fidanzate, ma poi si è tirato indietro e teme che possa ripetere lo stesso schema con Vittoria”.

Secondo Kate Winslet, sposata con il produttore Edward Abel Smith dal 2012, Vittoria Ceretti ha avuto un impatto positivo su DiCaprio. Da quando frequenta l’indossatrice di Brescia, Leonardo ha dato priorità alla sua salute e sembra essere in gran forma, cosa di cui la sua cara amica ha preso nota.

“Leo ha parlato con Kate di quanto Vittoria sia speciale, ed è chiaro che lei ha tirato fuori il meglio di lui”, ha aggiunto la fonte. “Uno dei motivi per cui la loro amicizia funziona così bene è che Kate non ha paura di essere onesta con lui e di bacchettarlo tutte le volte che è necessario”. Leo ascolterà il suggerimento della sua cara e vecchia amica? Il 2025 potrebbe essere davvero l’anno della svolta?

Fonte: IPA

La storia d’amore tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti

Passano gli anni ma Leonardo DiCaprio resta uno degli scapoli più ambiti al mondo. Da circa un anno sta frequentando Vittoria Ceretti: si sono incontrati alla première del suo film Killers Of The Flower Moon nel 2023, durante il Festival di Cannes. La coppia è stata avvistata più volte: a Milano insieme alla madre dell’attore, Irmelin Indenbirken, poi negli Stati Uniti al concerto dei Rolling Stones e in varie occasioni a Los Angeles e New York.

Classe 1998, Vittoria Ceretti ha iniziato a lavorare nel mondo della moda dopo aver vinto a soli 14 anni il prestigioso concorso Elite Model Look. Ha al suo attivo centinaia di sfilate tra New York, Londra, Milano e Parigi per i più importanti brand come Dolce & Gabbana, Chanel, Dior, Balenciaga, Givenchy, Louis Vuitton.

Nel 2021 è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice di una serata del Festival di Sanremo. Ha amato il cantante Tony Effe e nel 2020 è convolata a nozze, a Ibiza e in gran segreto, con il deejay Matteo Milleri. Il matrimonio, però, è durato una manciata di mesi.