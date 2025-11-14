Michelle Hunziker oscura Heidi Klum, ma Cate Blanchett è una vaporosa sorpresa: le più belle ai Bambi Awards 2025
Notte da sogno in quel di Monaco di Baviera: la città tedesca ha accolto come da tradizione la cerimonia di premiazione dei Bambi Awards 2025, prestigioso premio annuale organizzato da Hubert Burda Media e assegnato a personalità del mondo dei media, della cultura, dello sport e dell'intrattenimento che si sono distinte durante l'anno. Sul red carpet dell'evento a brillare un po' più di altre — la sua cara amica Heidi Klum compresa — è stata la nostra Michelle Hunziker, la quale per l'occasione ha puntato tutto sulla semplicità che, si sa, vince sempre. La vediamo in foto fasciata in un lungo abito nero dalla silhouette a sirena, senza maniche e dallo scollo particolarissimo.