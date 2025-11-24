Re Carlo, il segreto dietro l’incontro con Kate Winslet

L’attrice Kate Winslet sarà ospite di Carlo al concerto di Natale e svela la gaffe commessa al primo incontro con il Re

IPA Re Carlo e Kate Winslet

Il prossimo 5 dicembre, Kate Winslet sarà ospite di Kate Middleton al concerto Together at Christmas dove incontrerà anche Re Carlo e la Regina Camilla. Non è la prima volta che il monarca inglese e l’attrice di Titanic si trovano faccia a faccia e, in preda a una divertita ansia, Winslet ha raccontato della gaffe che commise nel suo primo tête-à-tête con Carlo.

Il primo incontro tra Kate Winslet e Re Carlo

Era il 1996 quando Kate Winslet ebbe per la prima volta l’onore di incontrare l’allora Principe Carlo. L’attrice – all’apice del successo dopo il colossal Titanic – si trovava a Londra per la première reale di Ragione e sentimento, film ispirato al capolavoro letterario della britannica Jane Austen. Winslet sapeva che il Principe sarebbe stato presente, ma non credeva che le sarebbe stato personalmente presentato.

Così, la giovane Kate non si preoccupò di adeguare il proprio abbigliamento al formale incontro. Perché seppur si sia dimostrato “una persona molto gentile e alla mano”, ha ribadito l’attrice ospite del Jimmy Kimmel Live!, è “pur sempre il Re”. Lei, invece, indossava un abito contrario a qualsiasi protocollo: completamente in pizzo, completamente trasparente.

Quello che le passò per la testa mentre Carlo si avvicinava nella sua direzione, racconta Kate trent’anni dopo divertita ma ancora imbarazzata, fu: “Capezzoli, capezzoli, capezzoli, oh mio Dio!”. Per fortuna, ci fu qualcuno del suo staff che prontamente le rispose: “Cappotto!”. E giusto in tempo per stringere la mano al futuro Re, Winslet riuscì a pronunciare “’Vostra Maestà!’ cercando praticamente di coprirmi con una specie di mantella”.

La reverenza assieme a Meryl Streep

Oggi Kate Winslet è ambasciatrice della King’s Foundation, per questo ha incontrato il Re una seconda volta, ben più recente, risalente al giugno di quest’anno. L’attrice si trovava in compagnia della collega Meryl Streep e, anche stavolta, la gaffe fu dietro l’angolo. Le due star di Hollywood entrarono nel panico domandandosi quale fosse il protocollo da seguire una volta trovatesi di fronte al Sovrano.

IPA

“Pensi che dobbiamo fare un inchino?” chiese preoccupata Streep. “Certo, dobbiamo fare un inchino” rispose lei, e allora il dubbio: “È un inchino grande? Cosa Facciamo?”. E mentre Meryl andava nel pallone, Kate mantenne il sangue freddo: “Non lo so, faremo il massimo”. Infine, andrò tutto per il meglio, d’altronde Carlo è un grande appassionato di cinema e non c’è dubbio che fosse altrettanto emozionato all’occasione di chiacchierare con due premi Oscar.

Per quel che riguarda il dubbio di Winslet e Streep, così come specificato sullo stesso sito web della Famiglia Reale, non esistono “codici di comportamento obbligatori” per accogliere uno dei suoi membri. E sebbene la reverenza sia considerato un gesto di buona educazione, non è un obbligo. Della stessa opinione è il ribelle Principe William che, raccontando del primo incontro tra la moglie Meghan Markle e la nonna Regina Elisabetta, disse: “Come lo spieghi alla gente? Come spieghi che ti inchini a tua nonna? E che dovresti fare la riverenza, soprattutto a un americano. È strano”.