Re Carlo protagonista di un documentario con una narratrice davvero speciale

IPA Re Carlo protagonista di un documentario

Il 2026 si apre con un progetto speciale per la Corona britannica e con un racconto diverso dal solito di Re Carlo III. Questa volta il sovrano sceglie di mettersi in gioco in prima persona attraverso un documentario che lo mostra lontano dall’immagine più formale, raccontando una visione che lo accompagna da anni.

Tra scorci suggestivi e dettagli raccolti in luoghi lontani e vicini, nel suo nuovo progetto il Re si mostra in una veste più personale, attento all’ambiente e al futuro, raccontandosi attraverso le immagini e alla voce inconfondibile di un’attrice speciale: Kate Winslet.

Un documentario per scoprire la visione di Re Carlo

Re Carlo apre una finestra sulla sua filosofia di vita: armonia con la natura, attenzione all’ambiente e un approccio sostenibile che lo accompagna da sempre.

Tutti elementi raccontati in Finding Harmony: A King’s Vision, il nuovo documentario che lo vede protagonista e che mostra come questa visione sia nata e cresciuta, trasformandosi in un impegno globale che tocca comunità, città, ambiente e tradizioni.

Un progetto in cui il Re invita a vederci come parte della natura e a comprendere che il benessere umano e la prosperità dipendono dalla cura del pianeta. Questo approccio prende vita attraverso la King’s Foundation, fondata nel 1990 quando Carlo era Principe di Galles, che nel 2026 celebra 35 anni di attività.

Il documentario esplora le origini, l’evoluzione e i fondamenti scientifici della filosofia “Harmony”, mostrando come abbia ispirato un movimento globale attraverso immagini spettacolari, interviste uniche e filmati d’archivio.

“La natura è ciò che ci sostiene: noi siamo parte della natura. Pertanto, ciò che facciamo a lei, lo facciamo a noi stessi. Per gran parte della mia vita ho cercato di promuovere e incoraggiare modi in cui possiamo lavorare con la natura, piuttosto che contro di essa. In altre parole, per ripristinare l’equilibrio del nostro pianeta che è sottoposto a uno stress così forte” ha commentato Carlo in un comunicato.

“Spero che questo film riesca a mostrare solo alcune delle straordinarie iniziative intraprese in tutto il mondo per mettere in pratica l’armonia, dalle foreste della Guyana alle comunità sostenibili in India e, più vicino a casa nostra, attraverso il lavoro della mia King’s Foundation a Dumfries House e Highgrove”.

Kate Winslet, narratrice del documentario di Re Carlo

In un periodo in cui anche la Famiglia Reale sperimenta nuovi modi per comunicare con il pubblico, come dimostrano i racconti personali di Harry e Meghan Markle, Re Carlo III sceglie di seguire questa scia affidando la propria visione a un formato capace di parlare a un pubblico globale.

Disponibile su Prime Video dal 6 febbraio 2026 in oltre 240 Paesi, Finding Harmony: A King’s Vision si inserisce nel filone delle produzioni che mostrano i reali da una prospettiva più umana e accessibile lasciando spazio alle immagini, alle storie e ai luoghi che hanno segnato il percorso del sovrano.

A rendere il racconto ancora più coinvolgente è la voce narrante di Kate Winslet, che ha spesso incontrato il Re e che ha scelto di prendere parte al progetto per accompagnarci lungo tutto il documentario.

“Condivido la passione di Sua Maestà per proteggere il nostro pianeta e costruire comunità sostenibili, quindi è stato davvero gratificante lavorare con la King’s Foundation su questo entusiasmante progetto. So che il pubblico imparerà, riderà e si sentirà ispirato da ciò che è presente nel film, e spero che l’impatto di Harmony si farà sentire negli anni a venire.”

