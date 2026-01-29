Harry, apparizione a sorpresa nel nuovo documentario di Re Carlo

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Re Carlo così non lo avevamo mai visto. Offre una visione intima e inedita sull’uomo dietro il Re il documentario Finding Harmony: A King’s Vision, che racconta la visione del monarca sul rapporto tra uomo e natura. La prima si è svolta la sera del 28 gennaio, nella vellutata Camera Waterloo del Castello di Windsor, alla presenza di grandi star del cinema. A catturare l’attenzione, però, più che il tema ecologista è stata la presenza del Principe Harry, seppur solo sullo schermo.

C’è anche Harry nel film del padre

Tra le prime clip di Finding Harmony: a King’s Vision c’è quella, granulosa e dall’aria antica, di un uomo e due ragazzini che, indossando il tradizionale kilt, pescano in riva a un fiume. Si tratta dell’allora Principe Carlo, assieme ai suoi figli William e Harry, durante una delle tante estati trascorse nel Castello di Balmoral in Scozia, vicino al fiume Dee. L’estate scozzese è una tradizione di famiglia istituita dalla Regina Vittoria che Carlo, amante della pesca, ha sempre mantenuto in vita con piacere.

Se Carlo ha usato quelle immagini nel documentario, è per rappresentare la sua visione della natura e del legame armonioso che l’uomo può avere con essa. Si intravede, tuttavia, anche la volontà di ribadire l’importanza di Harry nel proprio percorso di vita. I due si parlano poco e si vedono ancora meno, l’ultima volta fu nel settembre 2025, ma restano padre e figlio e il loro legame è indistruttibile. Specie da quando ha scoperto di essere affetto da un tumore, Carlo ha più volte mostrato la volontà di ricucire i rapporti con il secondogenito e con i nipotini Archie e Lilibeth. La tenera clip sembra muoversi in questa direzione.

Il documentario di Re Carlo

Finding Harmony: a King’s Vision arriverà su Amazon Prime Video il prossimo 6 febbraio. Si tratta di un progetto definito “profondamente personale” che, utilizzando 75 anni di filmati d’archivio girati in 4 diversi continenti, racconta in 90 minuti la missione di re Carlo per contrastare il cambiamento climatico, spiegando la sua visione di un mondo sostenibile e più equilibrato.

Il documentario è stato mostrato in anteprima la sera del 28 gennaio: una serata a dir poco speciale, con il Castello di Windsor che, per la prima volta, si è trasformato in un cinema e ha accolto un’anteprima mondiale. Tra gli ospiti, grandi nomi del cinema e dello spettacolo. In prima fila c’era Kate Winslet, che del docufilm è anche voce narrante. E, ancora, Stanley Tucci, Rod Stewart e Benedict Cumberbatch, Kenneth Branagh, Dama Judi Dench e Alan Titchmarsh.

Presente, naturalmente, la Regina Camilla. Tra gli altri reali ospiti di Re Carlo “attore e regista” anche il Principe Edoardo e Sofia di Edimburgo e il Duca e la Duchessa di Gloucester. “Maestà, so che per voi questo documentario ha richiesto una vita di lavoro. – ha dichiarato emozionata Kate Winslet – Grazie per essere un’ispirazione per tutti noi, con il vostro approccio appassionato nel promuovere il cambiamento positivo che desiderate sinceramente vedere in tutto il mondo”.