Re Carlo sfida William: “Ho lottato tutta la vita per questo”

IPA Re Carlo e il Principe William

Re Carlo sfida William a colpi di share. Infatti, anche lui approda sullo schermo con un documentario in cui si racconta, svelando ciò per cui ha lottato tutta la vita.

Re Carlo, guerra mediatica con William e Harry

Re Carlo non vuole essere da meno dei suoi due figli, William e Harry, che hanno sfruttato le piattaforme in streaming per raccontarsi. Il Duca del Sussex l’ha fatto con Netflix dove ha girato una serie con sua moglie Meghan Markle in cui raccontava la sua vita a Palazzo e lanciava accuse di vario genere contro la sua famiglia, in particolare suo padre e suo fratello.

Il Principe del Galles lo ha fatto più recentemente per Apple tv, apparendo in una puntata di The Reluctant Traveler dove ha raccontato, come non aveva mai fatto prima, alcuni dettagli della sua vita privata, dalla malattia di sua moglie Kate Middleton svelando l’anno terribile che ha vissuto all’educazione dei suoi tre figli, George, Charlotte e Louis.

Ebbene Carlo non ha voluto essere da me dei suoi figli e ha preteso il suo documentario. In fondo, è lui il Re ed è lui che deve dare le direttive. E ci tiene a dire la sua su ciò per cui sta lottando da 50 anni.

Carlo, il documentario del Re

Si intitola Finding Harmony: A King’s Vision e andrà in onda in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi all’inizio del 2026. Qui Carlo racconterà la sua filosofia di vita e soprattutto il suo impegno per la salvaguardia del mondo.

Nel documentario vedremo Sua Maestà impegnata a guardare filmati d’epoca, ripercorrendo le fasi principali della sua battaglia green che dura da oltre 50 anni. In occasione dell’annuncio dell’uscita del suo film, Carlo ha dichiarato: “La natura è il nostro sostegno e contenitore: noi siamo parte della natura. Pertanto, ciò che facciamo a lei, lo facciamo a noi stessi”. E ha proseguito: “Per gran parte della mia vita ho cercato di promuovere e incoraggiare modi in cui possiamo lavorare con la Natura, piuttosto che contro di essa. In altre parole, per ripristinare l’equilibrio del nostro pianeta, sottoposto a così tanto stress”.

“Mai come oggi è importante per il mondo compiere uno sforzo concertato per proteggere e dare priorità al nostro pianeta e per ripristinare il nostro rapporto con esso”, ha detto il Re. “È quindi la mia più grande speranza che questo film possa incoraggiare un nuovo pubblico ad apprendere la filosofia di armonia e forse ispirare lo stesso senso di determinazione che ha dato a me per contribuire a costruire un futuro più sostenibile”.

Il regista Nicolas Brown ha aggiunto: “Questa è una storia di speranza e resilienza. Chi guarda questo film ne esce incoraggiato e motivato. La filosofia del Re ha qualcosa da offrire a tutti. Soprattutto, ci mostra il potere della resilienza e come seguire il proprio intuito possa trasformare il mondo”.

La filosofia di Re Carlo

La convinzione di Carlo che un futuro sostenibile sia possibile è messa in pratica dalla sua King’s Foundation. L’ente benefico gestisce i giardini della sua casa di campagna, Highgrove House, e ha sede a Dumfries House, in Scozia. Quest’anno compie 35 anni.

Il Re ha concluso: “Spero che questo film dimostri solo una parte del notevole lavoro svolto in tutto il mondo per mettere in pratica l’armonia, dalle foreste della Guyana alle comunità sostenibili in India e, più vicino a casa, attraverso il lavoro della mia King’s Foundation a Dumfries House e Highgrove”.