Kate Middleton, i cambiamenti imposti da William a lei e ai figli

Kate Middleton si sta preparando a grandi cambiamenti, imposto da suo marito. William sta pianificando il suo futuro da Re e quello di suo figlio George, modificando radicalmente tradizioni e stili di vita.

Kate Middleton, William stravolge il protocollo

Kate Middleton si adegua ai piani di William che sta già gettando le basi del suo regno e preparando il terreno a suo figlio ed erede, George. La coppia non si preoccupa semplicemente dell’educazione dei suoi tre bambini, imponendo regole severe come il divieto del cellulare, ma anche di lasciare una Monarchia moderna e snella al primogenito.

William ha le idee chiare sui cambiamenti che vanno attuati per svecchiare la Corona. Molto più di suo padre Carlo ha intenzione di rompere con certe tradizioni antiquate e protocolli superati. Il Principe del Galles ha svelato la sua strategia nella puntata della serie The Reluctant Traveler dedicata alla vita reale.

William ha parlato molto chiaramente di ciò che vuole fare “quando sarà il momento“, ossia quando suo padre Carlo non ci sarà più e passerà a lui lo scettro. Il suo obiettivo principale è quello di essere “più accessibile, più avvicinabile“. E non pensa solo a se stesso, ma anche a quando sarà il turno di George sul trono.

Insomma, il Principe del Galles, e Kate è completamente d’accordo, vuole lasciare al suo erede una Monarchia al passo coi tempi e più gestibile, rispetto a quella attuale. Infatti, gli sforzi e i cambiamenti fatti da Re Carlo non sono sufficienti. Bisogna, però, riconoscere che l’attuale Sovrano sta attraversando un momento di crisi.

Il suo regno sembra sempre sul punto di crollare. Da un lato le malattie sua e di Kate hanno indebolito parecchio la Corona, dall’altro i continui scandali, da Andrea ai problemi familiari con Harry e Meghan, le tolgono autorevolezza e credibilità.

Quando William e Kate saranno Re e Regina non vogliono più trovarsi di fronte a problemi di questo genere. Vogliono mostrarsi come Sovrani consapevoli della realtà che si sta vivendo, vogliono far breccia nel cuore dei sudditi ed essere vicino a loro, anche per alleviare almeno in parte le loro difficoltà.

William e Kate Middleton, i piani per il futuro

Il Principe ha le idee chiare: “Voglio creare un mondo in cui mio figlio sia orgoglioso di ciò che facciamo”. E ha proseguito: “Un mondo e un lavoro che abbiano un impatto positivo sulla vita delle persone”.

Il rinnovamento avverrà guardando al passato. Non è stato un caso che nella serie, dove William si confessa, accompagna Levy in un tour del castello di Windsor che ha una storia millenaria. È stata l’occasione per mettere al centro della storia la sua casa, Windsor, dove abita da tre anni. Sappiamo che presto con Kate e i bambini si trasferirà in un’altra residenza all’interno della proprietà.

Ma è stata anche un’occasione per riformulare l’immagine pubblica di William dopo anni di titoli sui dissidi familiari e sulle conseguenze dell’abbandono della Famiglia Reale da parte di Harry e Meghan, nel 2020.

William è riuscito nello scopo. Chi l’ha visto in tv ha avuto la sensazione che il Principe fosse “uno di noi”. E naturalmente questo si estende a sua moglie Kate che già tutti adorano.