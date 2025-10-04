Kate Middleton, la confessione di William commuove. Ma è gelo con Harry

William ha commosso il mondo parlando della malattia di Kate Middleton e delle conseguenze che ha avuto. Ma per Harry nemmeno una parola

Getty Images William e Kate Middleton

Kate Middleton è stata oggetto di una toccante confessione da parte di William che è stato protagonista di una puntata del programma britannico Reluctant Traveler, trasmesso in anteprima il 3 ottobre. Ma su Harry non ha detto nulla.

Kate Middleton, William tace su Harry

Forse è la prima volta che William parla così apertamente e a lungo di Kate Middleton, dei suoi tre bambini, George, Charlotte e Louis, e di suo padre Carlo. Il Principe del Galles ha raccontato si può dire in ogni dettaglio la sua vita privata, la routine in famiglia e le grandi difficoltà che ha vissuto nell’ultimo anno. Insomma, come si dice in gergo “ha vuotato il sacco su tutto” tranne che su suo fratello Harry. È come se non esistesse.

William ha confessato il dolore e la paura dopo le diagnosi di cancro ricevute da Kate e da Carlo. Non si è fatto problemi a mettersi a nudo, mostrandosi come un uomo e non come un Principe. Ma ha lasciato il pubblico perplesso sul fatto che non abbia detto nulla di Harry.

In tutta la puntata di Reluctant Traveler, intitolata Living the Royal Life in the U.K, dove accompagna il presentatore Eugene Levy nel castello di Windsor, ha pronunciato il nome di Harry solo una volta e di sfuggita per rispondere alla domanda sul fatto che un giorno suo figlio George sarà Re.

William ha detto: “È una domanda interessante, e anche una domanda importante. Perché ci sono molti spunti di riflessione”. E ha proseguito accennando appunto a Harry: “Ovviamente, voglio creare un mondo in cui mio figlio sia orgoglioso di ciò che facciamo, un mondo e un lavoro che abbiano un impatto positivo sulla vita delle persone. A condizione che non si torni ad alcune delle pratiche del passato con cui io e Harry siamo cresciuti, e farò tutto il possibile per evitare di ricadere in quella situazione”.

Kate Middleton, nessun divieto dal Palazzo

D’altro canto, nessuna domanda su Harry è stata rivolta a William. Ma non perché il Palazzo abbia posto qualche divieto sull’argomento Harry e Meghan Markle, ci tiene a precisare Levy che ha proseguito: “Non mi è stato detto che non potevo chiedere nulla, ma in realtà non spettava a me approfondire la questione. Non avevo alcun interesse a chiederglielo, perché era una questione molto delicata e certamente non spettava a me approfondire”.

“Penso che ci fossero altre cose, sai, su cui avrei potuto orientare la conversazione che avrebbero potuto essere interessanti per lui e per il mondo intero”.

Kate Middleton, la confessione di William

Durante la trasmissione William ha parlato apertamente anche del cancro di Kate. Parte di questa confessione era già stata anticipata qualche giorno prima che la puntata fosse trasmessa sulla tv britannica.

Il Principe del Galles non nasconde la paura e lo stress per la doppia diagnosi di tumore che hanno ricevuto in contemporanea sua moglie e suo padre Carlo. William ha definito lo scorso anno “il peggiore della mia vita”.

Ha ammesso che è stato difficile trovare l’equilibrio per proteggere i bambini, Kate e suo padre. E ha proseguito: “Ma è importante che la mia famiglia si senta protetta e abbia lo spazio per elaborare molte delle cose che sono successe l’anno scorso, ed è stato difficile cercare di farlo e continuare a fare il mio lavoro”, continua. “Ma sai, tutti abbiamo delle sfide che si presentano, ed è importante andare avanti. Quindi, sai, mi piace il mio lavoro, ma a volte ci sono aspetti, come i media, le speculazioni, sai, il controllo, che lo rendono un po’ più difficile rispetto ad altri lavori. Si tratta solo di assicurarsi che questo non prenda il sopravvento e non si intrometta in aree in cui si desidera solo un po’ di spazio, un po’ di pace e tranquillità.”

La malattia di Kate, e naturalmente quella del Re, hanno cambiato il suo modo di affrontare le cose. Sono cambiate le priorità. E forse per questo per la prima volta William ha fatto cadere le barriere e ha parlato così profondamente dei suoi sentimenti e della sua famiglia.