Re Carlo, la confessione di William: “La vita mi ha messo alla prova”

Re Carlo e William sono in ritiro a Balmoral e il Principe del Galles confessa pubblicamente le sue difficoltà: "È stato il momento più brutto della mia vita"

Re Carlo e William stanno trascorrendo insieme il weekend a Balmoral. E in concomitanza con questo incontro privato, è stato pubblicato un’anticipazione del video in cui il Principe del Galles racconta dell’anno più difficile della sua vita, il 2024, quando suo padre e sua moglie hanno ricevuto una diagnosi di cancro.

Re Carlo e William, i piani per la Monarchia

Re Carlo e William si sono dunque concessi un momento di pausa. Padre e figlio si sono ritrovati nel castello di Balmoral, in Scozia, dove il Sovrano resterà fino a fine settembre, per discutere privatamente del futuro della Monarchia.

Anche lo scorso anno, avevano trascorso del tempo insieme, senza assistenti, per fare il punto su come portare avanti la Corona. Ma l’incontro di questo settembre ha un significato in più, perché avviene dopo che Re Carlo ha rivisto suo figlio Harry. Era da febbraio 2024 che i due non si parlavano di persona.

Il contenuto di quel colloquio è top secret e resterà tale almeno per un anno, se Harry mantiene la promessa fatta al padre. Ma è evidente che sono state prese in considerazione cose importanti che potrebbero avere un impatto sulla Corona. Da qui la necessità di Carlo di discutere con William, suo erede al trono. Anche perché, come è noto, il Principe del Galles ha rotto completamente col fratello e non è incline a perdonarlo.

Re Carlo, la confessione di William

Mentre Carlo e William sono ritirati a Balmoral, sono stati resi noti alcuni dettagli di una puntata speciale della serie, The reluctant Traveler, che parla di come sperimentare la vita reale in Gran Bretagna. La star del programma, Eugene Levy, viene convocata dal Principe a Windsor per fargli fare un tour.

“Offriamo questo servizio a tutti“, scherza William mentre accompagna Levy in giro per il castello. “Organizziamo tour personalizzati ovunque.” I due passeggiano per i giardini, accompagnati da Orla, il cane di William e Kate, mentre Levy gli chiede come trascorre il tempo libero.

Poi però si passa alle cose serie. I due si siedono davanti a una pinta di birra e il Principe del Galles racconta dell’anno tremendo che ha vissuto. Il 2024 lo ha messo a dura prova con la doppia diagnosi di cancro arrivata a suo padre Carlo e a sua moglie Kate.

Confessa William: “Direi che il biennio 2023-2024 è stato l’anno più difficile della mia vita“, e prosegue: “Sai, la vita ci mette alla prova e riuscire a superarla è ciò che ci rende ciò che siamo”. Ammette che la vita riserve sorprese che non ti aspetti.

Non è la prima volta che il figlio di Carlo parla di quello che lui e la sua famiglia hanno dovuto attraversare. In un’intervista di qualche tempo fa aveva dichiarato: “È stato terribile. Probabilmente è stato l’anno più difficile della mia vita. Cercare di superare tutto e di tenere tutto sotto controllo è stato davvero difficile. Ma sono così orgoglioso di mia moglie, sono orgoglioso di mio padre, per come hanno gestito la cosa. Ma dal punto di vista personale e familiare, è stato, sì, è stato brutale“.