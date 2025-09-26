Kate Middleton e William, weekend da separati: lui se ne va in Scozia

William e Kate Middleton sono costretti a separarsi per diversi giorni. Il Principe del Galles è stato convocato per una riunione d'urgenza con Carlo

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William trascorreranno il weekend separati con molta probabilità. Il Principe del Galles è volato in Scozia, a Balmoral, da suo padre, Re Carlo, mentre la Principessa è rimasta a casa coi figli.

Kate Middleton, William la pianta da sola

Kate Middleton si è dovuta arrangiare a gestire i tre figli, George, Charlotte e Louis, da sola. E probabilmente dovrà farlo anche nel weekend. Infatti, William è stato chiamato all’ordine da suo padre Carlo per definire i piani futuri della Monarchia.

Martedì 23 settembre William e Kate si sono recati a Southport per incontrare le famiglie e i compagni delle bambine uccise durante l’assalto a una scuola di danza del posto. Questa visita ha segnato l’ultimo impegno pubblico di Lady Middleton che dopo una serie di uscite ravvicinate, ha continuato a lavorare da casa senza appuntamenti nell’agenda.

Anche William è momentaneamente sparito dalle scene. Ma, mentre Kate è a casa a Windsor ad occuparsi dei bambini che hanno ripreso da un paio di settimane la scuola, suo marito è impegnato con Carlo. Stando a quanto riportano i media britannici, il Principe del Galles ha raggiunto da solo il padre nel Castello di Balmoral.

Kate Middleton, riunione d’urgenza tra William e Carlo

William è stato avvistato all’aeroporto di Aberdeen, nella tarda serata del 23 settembre. Ciò significa che dopo la visita con Kate a Southport, è partito per Balmoral senza passare da casa.

Il Principe aveva un importante appuntamento con suo padre Carlo. Pare che i due si siano presi qualche giorno di libertà dagli impegni pubblici, per trascorrere del tempo insieme a Balmoral.

Si tratta di una sorta di ritiro in cui il Sovrano e il suo erede intendono discutere i piani futuri della Monarchia in modo privato, senza far intervenire assistenti e burocrati di Palazzo.

Quella a Balmoral, più che una vacanza, è apparsa come una convocazione d’urgenza. Infatti, Carlo era appena tornato nel Castello scozzese dopo essersi recato a Barrow-in-Furness, nel nord dell’Inghilterra, lunedì 22 settembre, dove ha visitato il cantiere navale BAE Systems e ha consegnato un’onorificenza alla donna più anziana del Paese. Il giorno dopo è stato raggiunto da William, appena terminata la visita a Southport.

Kate Middleton, il destino di William e della Monarchia

In realtà, non è la prima volta che padre e figlio si ritirano in privato per discutere del futuro della Corona. Lo hanno già fatto lo scorso anno. Pare che vogliano istituire questa breve vacanzina ogni anno a settembre per poter stendere un piano su come guidare la Monarchia durante l’anno.

È probabile che in questi giorni prenderanno in considerazione il ruolo di Harry all’interno della Famiglia Reale. La questione si è fatta pressante dopo il colloquio che il Sovrano ha avuto con il suo secondogenito. Quest’ultimo spera di essere reintegrato in qualche modo nella Famiglia Reale, ma l’opinione di William conta molto e lui non è particolarmente favorevole al ritorno del fratello.

Intanto, Kate è casa da sola coi figli. Non è noto se raggiungerà il marito a Balmoral per il weekend, anche se è improbabile. Quindi, trascorreranno questi giorni separatamente. Ma al ritorno del Principe festeggeranno con una bella cenetta, come hanno fatto in altre occasioni quando si sono ricongiunti.