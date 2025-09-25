Kate Middleton, cena segreta dopo la rottura con William. Le rivelazioni del maggiordomo

Il maggiordomo reale, Grant Harrold, racconta la cena segreta tra Kate Middleton e William che ha segnato una svolta dopo la loro separazione

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton e William hanno vissuto una profonda crisi che li ha portati a separarsi. La svolta è arrivata durante una cena privata i cui dettagli sono stati ora rivelati dal maggiordomo, Grant Harrold, nel suo libro The Royal Butler, in cui racconta i segreti della Famiglia Reale.

Kate Middleton e William, la crisi di coppia

Oggi William e Kate Middleton sono una delle coppie più solide e innamorate. Dopo la malattia della Principessa del Galles, la loro relazione si è rafforzata e hanno deciso di cambiare il loro stile di vita, concentrandosi più su di loro e sui tre figli, George, Charlotte e Louis.

Ma non sempre le cose sono andate bene tra loro. Come tutte le coppie, anche William e Kate hanno attraversato un periodo di profonda crisi, tanto che hanno deciso di separarsi.

La rottura è avvenuta prima del loro fidanzamento ufficiale e quindi ha avuto una risonanza mediatica di minor impatto. Anche se la notizia della fine della loro storia, aveva fatto non poco clamore. In fondo, Kate era la ragazza del futuro Re britannico.

Correva l’anno 2007, Lady Middleton era stressata dalla pressione mediatica e William sembrava non voler fare sul serio con lei, non si sentiva ancora pronto per impegnarsi definitivamente. Allora entrambi erano poco più che ventenni. Così, alla fine si mollarono. L’amore sembra improvvisamente finito e il sogno infranto dopo tre anni.

Kate sembrava un capitolo chiuso nella vita di William. Ma nessuno era contento di ciò, perché quella “commoner” apparve subito a tutti come la ragazza giusta per l’erede al trono.

Kate Middleton, il racconto del maggiordomo

Tutto sembrava perduto. Lo racconta l’ex maggiordomo di Palazzo Grant Harrold, nel suo libro The Royal Butler. Harrold racconta di aver conosciuto Kate nel 2004, quando lavorava per Carlo nella sua tenuta di campagna nel Gloucestershire.

L’ex maggiordomo racconta il loro primo incontro: “Ero al piano di sotto, nella dispensa, quando entrarono [William e Kate ndr]. L’atmosfera era molto rilassata e informale, quando mi presentai e lei rispose: ‘Sono Kate’. Era molto educata, dolce e affabile, all’epoca la chiamavano sempre Kate, anziché Catherine”.

L’impressione dunque fu subito positiva, per questo Harrold fu molto dispiaciuto nell’apprendere la fine della loro relazione. “Quando si sono lasciati nel gennaio 2007, non ne avevo idea. L’ho saputo quando l’ho letto sulla stampa. Ero completamente distrutto, ma non era compito mio o affar mio dirgli nulla al riguardo”. E continua: “Mi sono chiesto se si fossero presi una pausa per far sì che i media si allontanassero da loro, perché l’attenzione che avevano su di loro era terribile. Dev’essere stato davvero difficile gestire la situazione”.

Kate Middleton, la svolta con William

La separazione tra William e Kate durò otto mesi. Ricorda Harrold: “Ero davvero sconvolto, perché erano così dolci insieme. Quando sono tornati insieme otto mesi dopo, ho detto loro quanto fossi felice e che coppia meravigliosa fossero”. Per quel che ne so, per tutto il tempo in cui sono stati separati, non c’era traccia di un’altra. Kate è sempre stata quella giusta”.

La svolta per la coppia è arrivata durante la cena di San Valentino. William e Kate erano tornati insieme da sei mesi e il Principe decise di accettare la proposta di Harrold, di organizzare una cena formale in cui avrebbe fatto loro da maggiordomo.

Nel libro di memorie si legge: “Lo avevo proposto per anni, e loro ridevano sempre, dicendo che non volevano storie. Ma poi un giorno, all’improvviso, lui mi ha detto: ‘Ok, ceniamo insieme, se sei d’accordo”.

Si trattava di una cena speciale e in effetti ha significato molto per la coppia, perché ha sugellato definitivamente la loro relazione.