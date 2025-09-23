Kate Middleton in ginocchio tra i bambini. E il suo look manda un potente messaggio

Kate Middleton a Southport dopo la strage, si è inginocchiata tra i bambini e li ha presi per mano: "Sono molto colpita da voi". E il suo look dice tutto

Getty Images Kate Middleton tra i bambini a Southport

Kate Middleton e William hanno fatto una toccante visita a Southport per mostrare il loro continuo sostegno alla comunità dopo la strage del luglio 2024 dove persero la vita tre bambine e per incontrare le famiglie e i compagni delle vittime. La Principessa del Galles si è inginocchiata per parlare con i giovanissimi studenti e si è complimentata con loro per quanto hanno fatto dopo la tragedia. Ma oltre che con le parole, ha lanciato un importante messaggio anche con il suo look.

Kate Middleton, Principessa dei bambini: si inginocchia tra loro

Kate Middleton ha dimostrato in più di un’occasione di avere una vera e propria propensione a relazionarsi coi bimbi, tanto che è stata soprannominata la Principessa dei bambini.

Getty Images

Solo qualche giorno fa, l’abbiamo vista con Melania Trump intrattenere un piccolo gruppo di scout, disegnando e giocando con loro. Oppure l’abbiamo vista preoccuparsi per dei piccoli studenti rimasti sotto la pioggia e non ha esitato a cambiare i piani della sua visita per portarli al riparo, in un luogo asciutto.

Anche a Southport ha dato prova delle sue capacità di entrare in sintonia coi bambini. Kate e William hanno visitato la Farnborough Road Infant and Junior School, la scuola frequentata da una delle vittime dell’accoltellamento.

Qui la Principessa ha parlato con dei piccoli allievi dell’istituto. Si è inginocchiata in mezzo a loro, sorridendo e ha detto: “Beh, sono molto colpita da tutti voi, da tutto il duro lavoro che avete fatto. Che cosa fantastica imparare a raccogliere fondi per aiutare altre persone. Fantastico, quindi continuate così e grazie“, prendendo la mano di uno dei bambini.

A Kate è stato regalato un mazzolino di fiori rosa e bianchi, realizzato dallo stesso fiorista che ha creato la corona della scuola per Elsie, la bambina uccisa. Il bouquet conteneva una farfalla di stoffa argentata, proprio come la corona.

Il fiorista, che ha creato entrambe le composizioni, ha dichiarato: “Prima che se ne andasse, ho potuto dire alla Principessa che lì dentro c’era una farfalla e che anche Elsie era presente in questo giorno”.

Getty Images

Kate Middleton a sostegno dei bambini subito dopo la tragedia

William e Kate hanno proseguito la loro visita incontrando in privato la famiglia di un’altra bambina morta nella strage.

L’aggressione è avvenuta il 29 luglio 2024. Un ragazzo, Axel Rudakubana, ora condannato all’ergastolo, entrò armato di coltello in una scuola di danza a Southport e fece una strage, uccidendo tre bambine e ferendo anche in modo grave altre 11 persone.

Appena appresa la notizia, i Principi del Galles pubblicarono un messaggio di cordoglio: “Come genitori, non possiamo nemmeno immaginare cosa stiano passando le famiglie, gli amici e i cari di coloro che sono stati uccisi e feriti oggi a Southport”.

Nell’ottobre 2024 si recarono sul luogo della tragedia per incontrare le famiglie colpite e per portare il loro sostegno. Esattamente come hanno fatto ora, un anno dopo la prima visita.

Kate Middleton, il messaggio del look

Kate ha voluto portare ai piccoli coinvolti in questa tragedia supporto e serenità. Infatti, si è presentata di ottimo umore e sorridente ai giovani studenti e ha condiviso con loro alcune battute divertenti. Senza però dimenticare il dramma che l’ha portata lì. E questo è il messaggio che ha veicolato con il suo look.

Getty Images

Solitamente, quando deve interagire coi bambini, Kate tende a indossare outfit casual, pratici e non troppo formali, o abiti dai colori vivaci.

Questa volta però ha optato per un lungo soprabito grigio scuro, abbinato a dei pantaloni della stessa tonalità. La scelta del colore non è casuale, richiama il lutto, ma non è forte come il nero, poiché la tragedia è avvenuta oltre un anno fa.

Sotto il cappotto, Kate indossa una camicia rosa con fiocco al collo che conferisce un tocco di femminilità e di eleganza. Il rosa poi è un evidente richiamo alle tre bambine, vittime dell’accoltellamento, e della loro passione per la danza.

Completano il look décolleté dal tacco alto e handbag grigia. Kate ha indossato il suo anello di fidanzamento e un paio di orecchini con perle.