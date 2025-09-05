Kate Middleton rompe il protocollo davanti a tutti: il gesto di protezione

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton e William sono tornati al lavoro dopo la pausa estiva. Giovedì 4 settembre si sono recati a Museo di Storia Naturale. Ed è qui che la Principessa di Galles ha infranto il protocollo. Il suo istinto materno è prevalso sull’etichetta quando si è trattato di proteggere una bimba dalla pioggia.

Kate Middleton, la prima uscita dopo mesi fa discutere

La prima uscita ufficiale dopo due mesi di Kate Middleton e William è stata ricca di colpi di scena. A cominciare dai nuovi capelli lunghissimi e biondi sfoggiati dalla Principessa del Galles. Un look che ha sorpreso, anche se a fine agosto ne abbiamo avuto un’anticipazione.

Kate infatti era stata sorpresa in auto a Balmoral ed era evidente che si era schiarita la chioma, ma poteva essere un cambiamento momentaneo. Invece, l’uscita di giovedì ha confermato il cambio di immagine che, a dir la verità, non ha convinto in molti. C’è chi sostiene addirittura che la Principessa abbia indossato una parrucca.

Altro colpo di scena, il gesto d’affetto che William ha rivolto alla moglie. Negli ultimi tempi la coppia si è mostrata in pubblico meno fredda. Di solito Will e Kate mantenevano una certa distanza, le loro mani non si sfioravano mai, evitavano di toccarsi anche con una semplice carezza. Si attenevano strettamente alla regola imposta da Elisabetta II, secondo la quale in pubblico non si devono mai rivelare le proprie emozioni e sentimenti.

Ma la malattia di Kate ha cambiato molte cose e ora anche il Principe di Galles non bada più a certe formalità, mentre è sempre più impegnato a proteggere la sua dolce metà, anche con semplici gesti come quello di toccarle la schiena quasi in un piccolo abbraccio, per guidarla verso il luogo in cui devono portarsi.

Kate Middleton rompe il protocollo

Anche Lady Middleton non si è attenuta alle rigide regole del Palazzo durante l’uscita al Museo di Storia Naturale. Infatti, la visita prevedeva un tour nei giardini, recentemente trasformati. Insieme ai Principi erano presenti degli studenti coi loro insegnanti, coinvolti in un progetto sulla natura.

A un certo punto però, c’è stato un acquazzone. E tutti hanno cercato di ripararsi dalla pioggia, sotto i pochi ombrelli disponibili. Kate ha continuato a parlare coi bambini, tenendo il suo ombrello nero aperto, finché il maltempo era tale che sono stati costretti a rientrare.

E in quel momento, senza tener conto di protocolli e formalità, la Principessa ha aiutato gli insegnanti a portare i bimbi al coperto. In particolare, si è fermata con una bimba, la tenuta sotto l’ombrello e la guidata con la mano verso la casa, sfoggiando il suo lato di mamma premurosa e attenta.

Beverley Brown, vicepreside della scuola primaria Kender, ha raccontato che ha suggerito di portare gli studenti in casa.

Brown ha detto: “Aspettavamo l’inizio della lezione e i bambini erano molto emozionati. La Principessa Kate era in mezzo a noi e ha detto: ‘Lasciateli entrare’ e ‘Portiamoli dentro, piove a dirotto'”.