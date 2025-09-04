Kate Middleton riappare in pubblico dopo 2 mesi ma il nuovo look non convince

Kate Middleton è tornata in pubblico dopo due mesi di vacanza e ha sfoggiato capelli biondi e lunghissimi. Ma il nuovo look non convince: la chioma ha perso il volume e la solita lucentezza e il colore è troppo chiaro per lei.
Kate Middleton riappare in pubblico dopo due mesi
Kate Middleton non si faceva più vedere in pubblico dalla finale di Wimbledon, lo scorso 13 luglio. Poi è andata in vacanza con la famiglia, trascorrendo alcune settimane anche in Grecia.
A settembre, con George, Charlotte e Louis che hanno ripreso la scuola, è arrivato il tempo anche per Kate di tornare al lavoro. Il primo appuntamento dopo la pausa estiva è stato al Museo di Storia Naturale a Londra, con lei c’era anche William.
Con questa uscita la coppia ha dato il via al suo “trimestre autunnale” visitando i giardini recentemente trasformati del sito e incontrando bambini e ragazzi che prendevano parte ai programmi di apprendimento.
