Kate Middleton cambia look, il biondo di cui tutti parlano

Kate Middleton avrebbe deciso di cambiare il suo look, schiarendo la sua chioma castana in una nuova tinta bionda. La Principessa è apparsa bellissima a Balmoral

L’estate della Famiglia Reale Inglese è legata da decenni a un luogo mitico, il Castello di Balmoral, dove è deceduta l’amatissima Regina Elisabetta II. Rispettando le tradizioni, anche quest’anno i membri della Monarchia Inglese si sono riuniti nella dimora scozzese. Tra di loro non c’è, come succede ormai da anni, Harry d’Inghilterra e la sua famiglia, mentre è presente l’erede al trono, William, con la moglie, Kate Middleton, e i figli George, Charlotte e Louis.

La Famiglia dei Galles è stata immortalata in auto, mentre si recavano alla messa domenicale, e un dettaglio di stile non è passato per nulla inosservato. La Principessa ha cambiato look e attraverso i vetri della vettura ha sfoggiato una sorprendente chioma bionda.

Kate Middleton, la chioma bionda

Kate Middleton e il Principe William hanno deciso di raggiungere Re Carlo e la Regina Camilla a Balmoral, malgrado le indiscrezioni sui loro dubbi a riguardo. I futuri sovrani d’Inghilterra sono stati fotografati mentre si recavano in auto alla Crathie Kirk, insieme ai tre figli, i Principi George, Louis e Charlotte e agli altri membri della Famiglia Reale Inglese.

Attraverso il vetro del finestrino, Kate ha sfoggiato un look impeccabile e la sua nuovissima tonalità di colore dei capelli. Nell’ultimo anno, infatti, Kate Middleton ha già mostrato un cambio di sfumatura della chioma e anche di pettinatura, ma adesso i suoi capelli sono apparsi più biondi che mai.

Sembra che la Principessa del Galles abbia deciso di abbandonare la tinta bronde che sfoggiava da mesi, per una ancora più chiara, che dona molta luce al suo incarnato e le addolcisce i lineamenti. Kate, però, ha mantenuto il suo proverbiale rispetto per l’etichetta e per il ruolo che ricopre, non optando per un cambio drastico di tinta ma per un semplice schiarimento di riflessi, che le dona l’effetto baciata dal sole.

Il cambiamento di tonalità di capelli di Kate Middleton arriva il un momento di grande trasformazione anche a livello personale: la coppia reale ha infatti deciso di cambiare casa e di allontanare i dolori del passato.

Kate Middleton bionda, effetto naturale?

Kate Middleton ha sorpreso tutti con una nuova chioma bionda dopo la sfumatura bronde, un po’ castana e un po’ bionda, sfoggiata nei primi mesi dell’anno. Ma questo schiarimento di tinta potrebbe essere dipeso solo dal sole, come dichiarato da Sarah Gadston, esperta di stile, al Daily Mail: “Dopo una vacanza al sole in Grecia, Kate è tornata non solo con uno spirito rigenerato, ma anche con i capelli naturalmente più chiari. La combinazione di aria di mare, sole e acqua salata ha delicatamente schiarito i suoi capelli, donando loro una tonalità più morbida”.

Secondo la specialista di look, la Principessa del Galles avrebbe comunque intenzione di schiarire la sua chioma: “Mentre Kate accoglie i cambiamenti naturali che accompagnano l’invecchiamento, come la crescente presenza di capelli grigi, ha anche apportato un cambiamento ponderato alla sua strategia di colorazione dei capelli. Invece di coprire i capelli grigi con tinte più scure, che richiedono una manutenzione più frequente, ha optato per una tonalità più chiara e sfumata. Quest’approccio non solo conferisce ai suoi capelli un aspetto più morbido e naturale, ma aiuta anche a camuffare i capelli grigi in modo discreto”.

Anche Katie Hemming, co-fondatrice di Love Hair Broadway e Seed And Soul, pensa che il sole della Grecia abbia agito sulla tinta della futura Regina, ma non solo: “Sembra che Kate abbia schiarito leggermente i capelli, probabilmente solo di qualche tono, e la combinazione di questo e del tempo trascorso al sole le ha donato quella splendida colorazione baciata dal sole”.