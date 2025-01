Fonte: IPA Kate Middleton

Dopo un anno difficilissimo, vissuto accanto ai componenti della sua famiglia, impegnata a combattere contro il tumore che l’ha colpita, Kate Middleton si è già mostrata nuovamente in pubblico nei primi giorni del 2025, andando a visitare i malati ricoverati nello stesso ospedale in cui anche lei si è curata.

In quell’occasione pubblica, la Principessa del Galles ha sfoggiato una nuova acconciatura che segue le tendenze hollywoodiane del momento. La futura Regina d’Inghilterra ha deciso di acconciare la sua chioma con delle morbide onde, che danno l’impressione di essere naturali.

Kate Middleton, le onde hollywoodiane

Kate Middleton ha annunciato di essere in remissione dal cancro, durante la sua ultima apparizione pubblica, quando ha voluto portare la sua vicinanza ai malati presenti nello stesso ospedale in cui era stata curata anche lei in precedenza. La Principessa del Galles è apparsa bellissima ed elegantissima come sempre con un sobrio abito rosso. Nel suo look, però, c’era certamente qualcosa di diverso.

Kate Middleton, infatti, avrebbe deciso di cambiare pettinatura scegliendo un trend del nuovo anno. Già dalle sue prime uscite pubbliche, dopo la lunga assenza, dovuta alla malattia, la moglie del Principe William aveva mostrato una chioma più lunga del solito. Ma, secondo l’hairstylist Tim Pike, oltre alla diversa lunghezza del taglio dei suoi capelli, Kate Middleton avrebbe scelto di cambiarne anche la piega: “Kate è passata allo stile chiamato Hollywood wave”.

Fonte: IPA

Secondo l’esperto di acconciature “Kate Middleton ha abbandonato la piega Chelsea per la nuova acconciatura chic Hollywood wave per il 2025”.

Tim Pike ha spiegato come si possono ottenere queste particolari onde: “Per raggiungere quest’obiettivo, si deve utilizzare una crema o uno spray lisciante. Asciuga i capelli con il phon, quindi, utilizzando un arricciacapelli, attorciglia i capelli attorno allo strumento, prendendo sezioni sempre più grandi mentre procedi. Fatto ciò, spazzola i capelli delicatamente”.

L’esperto di chioma ha spiegato anche il modo in cui sono stati modellati i capelli di Kate Middleton, rendendo le sue onde ancora più naturali: “Il modo in cui Kate lo ha fatto è leggermente diverso; si è fatta la riga dietro i capelli e poi li ha spinti in avanti”.

Kate Middleton, influenze della Gen-Z nel look

Kate Middleton, però, non avrebbe aggiornato solo la sua acconciatura alle nuove tendenze, ma anche nel suo look si noterebbero delle importanti novità, come svelato dall’esperta di moda Amber Graafland a Fabulous e riportato dal The Sun.

Secondo l’esperta di moda gli outfit della Principessa sono senza tempo per un particolare motivo: quello di saper adottare a capi classici dei dettagli e degli accessori di tendenza. Di recente la futura Regina sembrerebbe strizzare l’occhio alla Gen-Z: “I cambiamenti più recenti e notevoli nel guardaroba di Kate hanno una chiara influenza Gen-Z”.

Negli ultimi scatti ed eventi pubblici, infatti, Kate Middleton avrebbe utilizzato degli accessori all’ultima moda, come la sciarpa a quadretti, indossata nella foto celebrativa del suo compleanno: “È stato l’accessorio intelligente di Kate ad aggiungere un’influenza Gen-Z al look”. Ma la Principessa del Galles avrebbe aggiunto ai suoi look anche dei dettagli tipici degli anni ’90, tornati adesso di moda.

Tra questi anche il fiocco gigante che sfoggiava sul cappotto indossato in occasione del tradizionale Concerto di Natale: “Il fiocco setoso e femminile ha dominato gli anni ’90 e ora è tornato”. Anche il tessuto scozzese sembra essere tornato di moda grazie alla Gen-Z, così come i jeans con il taglio svasato.

Infine Kate Middleton non disdegnerebbe neanche i cerchietti, molto utilizzati dalle generazioni più giovani: “Kate li indossa regolarmente, preferendoli spesso, negli impegni pubblici, ai cappelli e ai fascinator”.