Kate Middleton si è mostrata, di recente, nuovamente in pubblico, a un evento. In quell'occasione la Principessa ha sfoggiato un taglio più lungo di capelli.

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton ha sorpreso i suoi sudditi, di recente, presentandosi, nuovamente, in pubblico, dopo aver annunciato la fine del suo trattamento chemioterapico, che ha tenuto col fiato sospeso tutti i suoi sostenitori durante l’ultimo anno. La futura Regina d’Inghilterra, infatti, ha presenziato a un evento ufficiale lo scorso 10 ottobre 2024, in compagnia del marito, il Principe William. In quell’occasione, Kate Middleton ha indossato un look bordeaux, composto da un abito a pois e da un cappotto lungo.

Ma la Principessa del Galles ha sfoggiato anche un nuovo taglio di capelli, più lungo di quello con cui, solitamente, tutti sono abituati a vederla. Un’esperta di hair styling ha svelato i segreti di bellezza, che si nascondono dietro l’invidiabile chioma lucente di Kate Middleton.

Kate Middleton, il nuovo taglio di capelli

Kate Middleton è stata protagonista, di recente, di un impegno ufficiale della Corona inglese, visto che è apparsa, accanto al marito, a Southport, per incontrare le famiglie di alcune bambine, uccise da un uomo armato di coltello. Nell’importante occasione, la Principessa del Galles è sembrata elegantissima e bellissima, come sempre, anche se con il volto un po’ più stanco del normale. Un’altra novità nel look della future Regina d’Inghilterra era il suo taglio di capelli, più lungo del solito.

La chioma della Principessa, infatti, si allungavano per un po’ oltre le sue spalle quando, invece, solitamente si fermava poco dopo questa parte del suo corpo. In ogni caso l’hair style di Kate Middleton è sembrato, come sempre, lucente e sapientemente modellato, come sottolineato da Katie Allan, Celebrity Hair Stylist in una sua recente dichiarazione a Fabulous, come riportato dal The Sun: “Kate Middleton è nota per il suo look lucido e voluminoso, e, recentemente, sembra più lungo di quanto non fosse da un po’. I suoi capelli sono solitamente acconciati in onde morbide o vivaci, che accentuano la naturale lucentezza e salute dei suoi capelli”.

Kate Middleton, i segreti del suo hair styling

Anche Ingrid Seward ha sottolineato il cambio di look della Principessa del Galles: “Sembrava più lungo e sapientemente arricciato, che è proprio il look del momento. Questi capelli lunghi, folti e ricci non sono qualcosa facile da ottenere”. L’esperta di hair styling ha svelato i trucchi di bellezza della futura sovrana d’Inghilterra: “Va da Richard Ward per il colore e la sua parrucchiera di riferimento è Amanda Cook Tucker, e lo è da quando lei è diventata un membro della famiglia reale”.

Le esperte di look hanno anche svelato come viene creata la piega perfetta della futura sovrana: “I suoi capelli sono sempre ben fissati su grandi bigodini, il che richiede una cura piuttosto elevata”, ma dei dettagli sono stati rivelati anche sulla sua routine giornaliera di bellezza: “La sua routine può includere trattamenti idratanti, come maschere o oli, per mantenere i capelli nutriti. Può anche usare spray che aumentano la brillantezza e dei protettori termici per una piega impeccabile e sana”.

La moglie di William d’Inghilterra userebbe dei trucchi di bellezza pure in campo di make-up, anche se, spesso, si truccherebbe da sola: “Utilizza prodotti come il fondotinta Bobby Brown, lo smalto Essie, l’eyeliner Bobby Brown e il mascara Lancome. Anche se generalmente si trucca da sola, occasionalmente lo fa fare in modo professionale, soprattutto per le anteprime dei film in cui potrebbe farsi applicare delle ciglia finte. Sembra sempre perfettamente truccata senza essere eccessiva”.