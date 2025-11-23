Kate Middleton svela il motivo per cui si è fatta bionda

La Principessa del Galles interviene durante il Royal Variety Performance e spiega le ragioni la trasformazione che ha conquistato tutti. La rivelazione di Kate Middleton

IPA Kate Middleton

La trasformazione nella chioma di Kate Middleton ha finalmente trovato una spiegazione. Durante il Royal Variety Performance di mercoledì scorso, la Principessa del Galles ha svelato il segreto dietro il suo nuovo look dorato, quello stesso che aveva sorpreso il pubblico quando è apparsa per la prima volta lo scorso settembre.

L’attrice Su Pollard, che ha avuto modo di conversare con la futura Regina d’Inghilterra nel backstage della Royal Albert Hall, ha raccontato al Daily Mail di essersi complimentata con la Principessa per la sua chioma luminosa. “Mi piacciono i tuoi capelli, sembrano molto più chiari”, le avrebbe detto l’attrice, sentendosi rispondere: “Prima era marrone, ma ora è diventato chiaro alla luce del sole”.

Un cambio look naturale e strategico

La spiegazione di Kate Middleton rivela dunque che il passaggio dal suo iconico castano al biondo miele non sarebbe il risultato di una decisione drastica, bensì di un processo naturale favorito dall’esposizione solare durante l’estate, sapientemente enfatizzato dal suo hairstylist. La Principessa ha fatto la sua prima apparizione con la nuova tonalità il 4 settembre, durante una visita ai giardini recentemente rinnovati del Museo di Storia Naturale di Londra, accanto al Principe William.

Neville Tucker, stimato hairstylist della Casa Reale e uno dei favoriti della defunta Regina Elisabetta II, aveva immediatamente analizzato il cambio di immagine per Vanity Fair, osservando che la Principessa sembrava aver ricevuto “una serie completa di colpi di sole”. Tucker aveva inoltre notato come Kate avesse giocato con i toni biondi già da tempo, pur essendo stata vista l’anno precedente con la chioma più scura di sempre.

Una scelta che detta tendenza

L’esperto aveva previsto che questa metamorfosi cromatica avrebbe innescato una nuova ondata di imitazioni tra le donne britanniche. “Era visto come più alla moda, ma con Kate che è diventata più bionda, è probabile che si inneschi una tendenza per cui più persone chiederanno colpi di sole biondi o color miele”, aveva dichiarato. Una previsione che si è rivelata accurata, considerando l’attenzione mediatica e l’entusiasmo suscitato dal nuovo look della futura Regina.

Al Royal Variety Performance, la Principessa ha sfoggiato la sua chioma schiarita con voluminosi riccioli sulle spalle e una riga leggermente decentrata, abbinandola a un elegante abito di velluto verde smeraldo che ha lasciato tutti senza fiato. L’evento segnava il suo ritorno alla manifestazione dopo due anni di assenza, rendendo la serata ancora più significativa.

Il ritorno al passato

Sebbene il biondo dorato abbia conquistato ammiratori e creato discussioni sui social, la Principessa è stata fotografata pochi giorni dopo il debutto del nuovo colore con una tonalità che sembrava essere tornata più vicina al castano, pur conservando intense sfumature dorate. Durante la Coppa del Mondo di rugby femminile del 6 settembre, infatti, Kate ha sfoggiato i capelli raccolti in un’elegante mezza coda di cavallo, rivelando un colore che era sembrato più scuro rispetto all’apparizione precedente.

Questo gioco di tonalità conferma la natura graduale e sofisticata della trasformazione, tra pennellate calde e dorate ad accenni più chiari disposti come fili lucenti dalle radici alle lunghezze. La scelta di mantenere radici ombreggiate e alcune ciocche leggermente più scure nella parte inferiore della chioma permette al biondo di risultare ancora più brillante, preservando al contempo un effetto assolutamente naturale.