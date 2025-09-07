Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Kate Middleton si conferma una vera appassionata di sport. Dopo aver fatto il tifo per i campioni del tennis a Wimbledon, non ha perso il match della Coppa del Mondo di rugby femminile. Con un outfit elegantissimo (e costoso), la Principessa è arrivata negli spogliatoi per congratularsi personalmente con le campionesse inglesi che hanno battuto con onore le rivali arrivate dall’Australia.

Allo stadio con la borsa da 5mila euro

Era elegantissima, Kate Middleton, sugli spalti del Brighton & Hove Albion Stadium. Per l’occasione la principessa ha scelto un tailleur nero firmato dalla casa di moda britannica Alexander McQueen. Un completo che le calza a pennello, con il blazer sciancrato a sottolineare il punto vita e i pantaloni leggermente a zampa sapientemente indossati con i tacchi alti, così le già affusolate gambe della futura regina sembrano chilometriche.

Sotto la giacca, una femminile camicia bianca ornata di rouches sul petto. Ma l’accessorio più prezioso Kate lo tiene in mano. La Principessa si è concessa il vezzo di una delle borse più desiderate al mondo, una classica Chanel trapuntata, il cui costo supera i 5.000 euro. È vero che Middleton ha deciso di dire addio allo shopping sfrenato, ma nessuno resiste a una Chanel. Per la Principessa del Galles si tratta della seconda uscita pubblica con il nuovo colore di capelli, un biondo caldo che ha suscitato non poche critiche. I detrattori dovranno rimangiarsi ogni affermazione malevola, perché stavolta Kate è radiosa con il raffinato mezzo raccolto.

Kate e William rivali nel rugby

Dal 2022, quando prese il posto lasciato vacante dal Principe Harry, Kate Middleton è patrona della Rugby Football Union – all’epoca festeggiò la nomina con un divertente allenamento assieme alle campionesse della nazionale. La Principessa è da sempre una grande appassionata dello sport della palla ovale. La sorella Pippa raccontò che le partite internazionali del sabato pomeriggio “rappresentavano un momento sociale tanto quanto sportivo” e che da bambine pianificavano i loro “weekend in base alle partite”.

E se alla partita Kate ci è andata da sola è perché, in questo, lei e il marito William sono rivali. Il Principe è infatti a capo della Welsh Rugby Union e, in pratica, i due tifano per due nazioni diverse. Entrambi, però, nei giorni scorsi hanno rivolto un in bocca al lupo alla nazionale britannica. “Non vedo l’ora di fare il tifo per voi e di vedere la squadra all’altezza della sfida in casa!”. Promessa mantenuta da entrambe le parti. Kate era sugli spalti, mentre le atlete hanno battuto l’Australia per 47-7, classificandosi al primo posto del Girone A.

La prossima settimana l’Inghilterra si troverà ad affrontare la Scozia, contro cui si giocherà il superamento dei quarti di finale nella Coppa del Mondo di rugby femminile. E chissà che anche stavolta la Principessa non sia pronta a tifare con entusiasmo, magari accompagnata dal “rivale” William. Nonostante abbia scelto di ridurre gli impegni istituzionali per riprendersi dalla terapia cui si è sottoposta contro il cancro, Kate ha sempre cercato di essere presente ai più grandi eventi sportivi, per dovere ma soprattutto per piacere.