Kate Middleton, il bacio alla Regina Camilla con riverenza dice tutto

Kate Middleton ha compiuto un gesto altamente significativo nei confronti della Regina Camilla poco dopo l’arrivo del Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, e della First Lady Elke Büdenbender. La Principessa del Galles ha infatti baciato Sua Maestà facendole in seguito una riverenza.

Kate Middleton, il bacio che fa discutere

Kate Middleton e William hanno accolto il Presidente tedesco e sua moglie all’aeroporto di Heathrow per poi scortare gli ospiti a Windsor dove ad attenderli c’erano Carlo e Camilla. Il Re e la Regina hanno accolto i loro ospiti in pompa magna come si fa coi capi di Stato in visita ufficiale: foto sul palco, giro in carrozza, pranzo al castello, visita agli oggetti d’arte e cena di gala dove la Principessa e la Sovrana hanno scintillato coi loro gioielli.

Kate, come sempre, è stata impeccabile su tutto. La Principessa ha scelto un look blu con il cappotto di Alexander McQueen riciclato che le stava divinamente.

Interessante la scelta di un abito nero, seppur decorato con bottoni d’oro, perché il nero è il colore solitamente riservato al lutto.

Lady Middleton non ha sbagliato nulla ed è stata molto piacevole con gli ospiti illustri. Ma un gesto che ha compiuto ha fatto molto discutere.

Infatti, quando Kate ha incontrato Camilla a Windsor, le ha dato una significativa dimostrazione di affetto, davvero molto rara. La Regina si è prima rivolta a William che le era accanto. E il Principe l’ha salutata con un bacio sulla guancia, piuttosto asciutto e formale.

Poi è arrivato il turno della Principessa. Kate ha anche lei baciato Sua Maestà ma con grande calore, mettendole persino una mano sul braccio, quasi a stringerla in un abbraccio. In seguito, le ha fatto una veloce riverenza in segno di rispetto per il suo ruolo.

Un duplice gesto che racchiude più significati. Da un lato, sembra che i rapporti personali tra Kate e Camilla siano cordiali, anche se spesso sono stati messi in discussione. Sebbene nessun grande scandalo o incomprensione ci sia mai stata tra le due donne. Dall’altro, la riverenza dimostra che la Principessa del Galles riconosce a Camilla tutta l’autorevolezza che le deriva dal suo ruolo di Regina consorte. Dunque, c’è grandissimo rispetto e la consapevolezza che è lei la prima donna del regno. Insomma, Kate ha detto con quella riverenza che sa qual è il suo posto rispetto alla moglie del Re, malgrado un giorno salirà lei sul trono e malgrado i sudditi la amino più della Sovrana stessa.

Kate Middleton e la riverenza al Re

Il bacio a Camilla è stato ancora più significativo per il fatto che raramente le due donne si salutano a quel modo. Kate di solito riserva questo tipo di affettuosità a Re Carlo. In ogni caso, la Principessa del Galles ha salutato Sua Maestà con una riverenza che non dimentica mai di fare, nemmeno quando è voltato e non può vederla.

Kate Middleton e la cena di Stato

Naturalmente l’evento più importante della prima giornata della visita di Stato del Presidente tedesco è stato il banchetto che gli è stato offerto al Castello di Windsor perché Buckingham Palace è ancora inagibile. Qui Camilla, Kate e le altre Lady della Corte hanno dato sfoggio degli abiti più belli del loro guardaroba con tanto di tiare preziosissime. Ma come sempre è solo una che brilla davvero.

