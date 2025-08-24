Kate Middleton e William d’Inghilterra a Balmoral ma senza lo zio Andrea

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Come da tradizione Re Carlo III ha cominciato il suo periodo di villeggiatura estiva al Castello di Balmoral in Scozia, amatissimo dalla compianta Regina Elisabetta II e luogo dove la Famiglia Reale Inglese si riunisce da decenni negli ultimi giorni di agosto. Da diverso tempo, però, Harry d’Inghilterra e la sua famiglia hanno deciso di disertare quest’appuntamento fondamentale e quest’anno anche la presenza del fratello William e della moglie Kate Middleton potrebbe essere soggetta a delle condizioni.

Secondo gli ultimi rumors, sembra infatti che i Principi del Galles non vogliano incontrare lo zio Andrea di York.

Principi del Galles, il veto su Andrea di York

Da anni Andrea di York è l’esponente della Famiglia Reale Inglese più problematico e al centro delle polemiche, visto che è stato coinvolto in diversi scandali, che hanno costretto la Regina Elisabetta prima e lo stesso Re Carlo dopo, a limitare la sua influenza all’interno della Monarchia.

Nelle ultime settimane, però, il fratello del sovrano è nuovamente motivo di tensione all’interno della Famiglia Reale Inglese, visto che è stata pubblicata una nuova biografia, Entitled: The Rise and Fall of the House of York, firmata dallo storico Andrew Lownie, in cui sono state rese note delle nuove rivelazioni scottanti sul conto del fratello del sovrano.

Sembra che la figura ingombrante dello zio non sia per nulla gradita a William d’Inghilterra e che lui non voglia nemmeno incontrarlo in occasione delle vacanze estive al Castello di Balmoral, come rivelato dall’esperta dei reali della BBC, Jennie Bond, al Daily Mirror: “Le visite dei vari membri della famiglia sono attentamente coordinate: a esempio, quando in passato la Duchessa di York è stata invitata lì, il tempo è stato deliberatamente calcolato per evitare che incontrasse il Principe Filippo. Allo stesso modo, mi aspetto che il soggiorno di Andrea non coincida con quello di William e Catherine”.

Andrea di York, le vacanze a Balmoral

A sorpresa e malgrado le ultime indiscrezioni sul suo conto, anche Andrea di York e Sarah Ferguson avrebbero raggiunto Re Carlo III a Balmoral. Sembra, però, che la coppia vivrà in una tenuta separata insieme alle loro figlie, la Craigowan Lodge: “Carlo non è un uomo scortese e nulla cambierà mai il fatto che Andrew sia suo fratello. È molto affezionato alle sue nipoti, Beatrice ed Eugenie, e non vorrebbe privarle di un momento speciale da trascorrere in famiglia con i loro genitori. Quindi Craigowan Lodge è l’ideale per tutta la famiglia York per stare insieme nella tenuta di Balmoral, ma non sotto lo stesso tetto del Re e della Regina”.

Il Castello di Balmoral, con le diverse proprietà al suo interno dà la possibilità a tutti i membri della Famiglia Reale Inglese di passare del tempo insieme, riuscendo anche a evitare incontri non voluti: “La ricetta ideale per una vacanza rilassante con i parenti”.

Secondo le ultime indiscrezioni il rapporto tra William d’Inghilterra e lo zio sarebbe molto teso per dei commenti sgradevoli che il Duca di York avrebbe fatto nei confronti della moglie dell’erede al trono in passato.