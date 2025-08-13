Kate Middleton al centro delle tensioni reali: i commenti “sgradevoli” del Principe Andrea

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Kate Middleton al centro di tensioni Reali

Tra i corridoi reali si parla di una nuova scintilla di tensione con il Principe Andrea e Kate Middleton al centro della vicenda. Pare infatti che il duca di York abbia fatto commenti “poco gentili” nei confronti della Principessa del Galles: parole che suonano particolarmente stonate considerando la popolarità di Kate.

E se da un lato la figura di Kate è oggi sinonimo di compostezza, dedizione e consenso pubblico, dall’altro l’episodio mette in luce dinamiche meno patinate, fatte di gelosie e fratture familiari che, a quanto pare, durano da anni.

Il Principe Andrea e i commenti sgradevoli su Kate

La vicenda legata ai dissapori del Principe Andrea nei confronti di Kate Middleton emerge dalle pagine di Entitled: The Rise and Fall of the House of York, il libro di Lownie che dipinge un quadro di rapporti tesi e vecchie rivalità all’interno della monarchia.

Secondo lo scrittore, che non ha voluto specificare le parole del Principe, i presunti commenti sarebbero nati da un sentimento di gelosia.

Nel libro, il biografo racconta di essere rimasto colpito dalla notizia: “Non riesco a capire come qualcuno possa fare commenti poco gentili su Kate, quando lei è stata la salvezza della Famiglia Reale. Mi ha sorpreso, ma la gente può essere gelosa. Pensavo che il Principe Andrea rispettasse William come futuro Re”.

Lownie aggiunge di aspettarsi da Andrea “più rispetto” nei confronti del nipote, piuttosto che critiche rivolte alla moglie. Anche se non è noto il contenuto preciso delle frasi, lo scrittore è convinto che abbiano segnato una rottura significativa nei rapporti tra i due uomini.

L’episodio, secondo il biografo, non è un semplice scivolone, ma un momento chiave che avrebbe spinto William a prendere le distanze in modo deciso: “William ha un forte senso del dovere pubblico e sta facendo del suo meglio per mantenere in piedi la baracca. È tutto concentrato sul fare le cose nel modo giusto e ha già abbastanza da pensare senza doversi occupare di suo zio”.

Il rapporto tra William e il Principe Andrea

Se i rapporti familiari sono spesso complicati, nel caso di William e Andrea il quadro appare particolarmente teso. Secondo fonti vicine alla casa reale, la frattura non si limita a singoli episodi.

La situazione si trascina da anni, alimentata da scandali, scelte personali discutibili e comportamenti che avrebbero messo in difficoltà l’immagine dell’intera monarchia.

Lownie, nel suo libro, spinge la previsione ancora oltre: una volta diventato Re, William sarebbe determinato a sfrattare Andrea e la sua ex moglie Sarah Ferguson dal Royal Lodge, residenza che occupano da anni nonostante la disapprovazione di Re Carlo. “ William detesta anche Sarah, e non vede l’ora che arrivi il giorno in cui suo padre li cacci entrambi. Se Re Carlo non lo farà, la prima cosa che William farà da re sarà sfrattarli” riporta una fonte citata dall’autore.

Le tensioni non sono un mistero nemmeno per chi osserva da fuori. Durante la messa di Pasqua di quest’anno, Andrea ha preso parte alla funzione a Windsor, mentre William, Kate e i loro tre figli hanno preferito restare a Norfolk per prolungare le vacanze dopo un viaggio sugli sci. Un segnale, secondo molti, della volontà di mantenere le distanze.

Una fonte reale ha commentato: “William non ha tempo per suo zio. Questa Pasqua era dedicata alla sua famiglia, ma preferirebbe una situazione in cui non dover passare del tempo con lui”. Il malumore, aggiunge la stessa fonte, non riguarda solo William: anche il rapporto con Re Carlo sarebbe “incredibilmente teso”.

Un alto funzionario di corte è stato ancora più diretto: “Il duca sembra avere l’abitudine di essere una fonte costante di mal di testa per la famiglia e molti hanno perso la pazienza con lui”.

Mentre la monarchia britannica cerca di proiettare un’immagine di unità e continuità, esistono conflitti e rivalità che risalgono a molto prima delle luci dei riflettori. E se Kate continua a rappresentare un volto rassicurante per la Corona, le parole del duca di York, vere o presunte, potrebbero aver scavato un solco destinato a restare, almeno finché la Famiglia Reale non deciderà di affrontare la questione in modo aperto.