Negli USA Kate Middleton perde terreno e scende al quinto posto, battuta da William, Harry e dall’icona eterna di Lady Diana

IPA Kate Middleton, quinta nei sondaggi americani

La perfetta e amatissima Kate Middleton, da sempre considerata la regina dei cuori dei sudditi, si ritrova a fronteggiare un’inattesa sconfitta in fatto di popolarità. Le ultime indiscrezioni dal mondo dei Royal riportano che, in un sondaggio di gradimento, la Principessa del Galles è stata superata da un altro membro della Famiglia Reale: il principe William.

Kate Middleton battuta in un sondaggio: chi le ha rubato la scena

Un sondaggio condotto negli Stati Uniti ha rivelato risultati sorprendenti e, per certi versi, scandalosi. Nonostante l’immagine impeccabile della Principessa del Galles, gli americani sembrano preferire altre figure blasonate.

Al primo posto nel cuore del pubblico d’oltreoceano trionfa l’indimenticabile Principessa Diana, con un gradimento del 76%. Ma a far discutere è soprattutto il piazzamento di Kate: è arrivata inaspettatamente solo quinta, superata dal cognato “ribelle” Harry e dal marito William. Proprio così: Sua Altezza Reale Kate, di solito in vetta alle classifiche britanniche, oltreoceano è stata scalzata.

Perché gli americani preferiscono altri Royal a Kate

Secondo osservatori vicini all’ambiente di corte, la risposta starebbe nella narrazione pubblica. Diana continua a incarnare il mito, Harry è il protagonista di una saga mediatica con Meghan che attira l’attenzione internazionale, mentre William gode dell’aura da “futuro re”. Kate, pur impeccabile e instancabile, paga la sua immagine perfetta e priva di colpi di scena, almeno agli occhi di chi vive di gossip oltreoceano.

Che gli americani abbiano premiato proprio quest’ultimo non può che far sorridere gli osservatori più maliziosi: ironia della sorte, il nipote “scappato” batte la futura regina consorte sul terreno dell’affetto popolare. C’è da immaginare che a Buckingham Palace qualche sopracciglio si sia alzato. Del resto, le rivalità (vere o presunte) tra cognati e fratelli hanno sempre alimentato il gossip reale.

Diana e Harry, gli avversari “invisibili” della Principessa del Galles

Ma come si spiega questo “sorpasso” sorprendente? In parte, il fascino dei miti intramontabili della monarchia gioca un ruolo fondamentale. La memoria di Diana, amatissima e rimpianta in tutto il mondo, brilla più che mai e finisce per offuscare chiunque, persino una star contemporanea come Kate. Allo stesso tempo, la favola moderna di Harry e Meghan, con la loro fuga dalla vita di corte e le interviste bomba, tiene banco sulle cronache internazionali e affascina il pubblico oltreoceano.

Kate, con la sua dedizione ai doveri e l’atteggiamento irreprensibile, rappresenta la tradizione e la stabilità, ma agli occhi di chi è a caccia di emozioni potrebbe sembrare meno spettacolare.

Comunque, in patria, dove conta, Kate Middleton rimane amatissima. Questo risultato ricorda che la popolarità reale è una creatura mutevole e capricciosa: oggi sei la beniamina indiscussa, domani potresti ritrovarti a cedere il passo a un’altra stella in ascesa.