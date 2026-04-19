Kate Middleton è quarta tra i preferiti della Famiglia Reale: le donne che l’hanno superata

La Principessa Kate Middleton deve accontentarsi del quarto posto quando si tratta dei membri della Famiglia Reale più popolari in Patria

Foto di Maria Francesca Moro

Maria Francesca Moro

Giornalista e Lifestyle Editor

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Pubblicato:

Chiedi a DiLei

Kate Middleton è quarta tra i preferiti della Famiglia Reale: le donne che l’hanno superata
IPA
Kate Middleton
Chi era la Regina Elisabetta? Cosa ha fatto Lady Diana per il popolo? Qual è la popolarità di Kate Middleton?

I Principi del Galles non sono più i preferiti del popolo britannico. Kate Middleton e il Principe William, negli ultimi anni, hanno guadagnato il primo posto negli indici di gradimento nazionali, ma sembra che adesso una grande nostalgia abbia colpito i sudditi inglesi. Kate e il consorte sono stati superati da figure che hanno fatto la storia e che il mondo intero continua a rimpiangere. Le preferite degli inglesi continuano a essere la Regina Elisabetta e la Principessa Diana.

Kate non è la preferita dal popolo inglese

Il più recente sondaggio condotto da YouGov UK ha concesso a Elisabetta una seconda Corona, quella di più popolare nel Regno Unito. La defunta Regina, che il 21 aprile 2026 avrebbe compiuto 100 anni, è ancora vista positivamente dall’81% dei britannici, che la considerano la loro reale preferita. Si tratta di una percentuale ben superiore a quella di qualsiasi altro Windsor oggi vivente. Al secondo posto, un’altra reale scomparsa, in modo tragico e prematuro. Con il 77% di gradimento, Lady Diana è la seconda reale più popolare nel Regno Unito. Una percentuale che testimonia l’affetto con cui il popolo la ricorda a quasi 30 anni dalla morte. Il fattore nostalgia è senz’altro presente, ma a pesare è il rapporto sincero e genuino che Diana era riuscita a intessere con i cittadini.

I membri viventi della famiglia reale seguono a ruota. Al terzo posto troviamo il Principe William, il prediletto dal 76% degli inglesi. Per Kate Middleton, che per molti anni è stata al primo posto (e lo era ancora fino allo scorso gennaio) è arrivato il momento di scendere dal podio e accontentarsi di un quarto posto, con il 75% di preferenze. Al quinto c’è la diligente e impegnata Principessa Anna, che conquista il 70% dei sudditi. Re Carlo si trova in sesta posizione con il 60% di voti.

Agli ultimi posti Andrea e Meghan Markle

Al lato opposto della classifica, con appena il 3% dei votanti che dichiarano di averne un’opinione positiva, c’è l’ex Principe Andrew Mountbatten-Windsor. Il 2026 è iniziato per lui in modo a dir poco catastrofico, con nuove rivelazioni sui suoi legami con Jeffrey Epstein che hanno portato al suo arresto con l’accusa di abuso d’ufficio. E, considerate le accuse a suo carico, persino il 3% appare come una percentuale decisamente generosa per lui.

In fondo alla classifica, seppur con numeri decisamente meno tragici, si trovano anche i Duchi di Sussex. Meghan Markle è penultima, avendo ricevuto un indice di gradimento positivo da solo il 20% dei cittadini britannici. Il Principe Harry – e chissà che anche qui non c’entri la nostalgia – se la cava leggermente meglio con un 30% che lo posiziona in terzultima posizione nella classifica YouGov. Entrambe le cifre rappresentano i minimi storici per la coppia nei sondaggi di YouGov: sono gli indici di gradimento più bassi che abbiano mai registrato. E tutto questo nonostante la grande pubblicità che i Sussex hanno progettato per l’attuale tour in Australia.

Kate Middleton Regina ElisabettaStar e Vip