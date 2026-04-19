Kate Middleton è quarta tra i preferiti della Famiglia Reale: le donne che l’hanno superata

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IPA Kate Middleton

I Principi del Galles non sono più i preferiti del popolo britannico. Kate Middleton e il Principe William, negli ultimi anni, hanno guadagnato il primo posto negli indici di gradimento nazionali, ma sembra che adesso una grande nostalgia abbia colpito i sudditi inglesi. Kate e il consorte sono stati superati da figure che hanno fatto la storia e che il mondo intero continua a rimpiangere. Le preferite degli inglesi continuano a essere la Regina Elisabetta e la Principessa Diana.

Kate non è la preferita dal popolo inglese

Il più recente sondaggio condotto da YouGov UK ha concesso a Elisabetta una seconda Corona, quella di più popolare nel Regno Unito. La defunta Regina, che il 21 aprile 2026 avrebbe compiuto 100 anni, è ancora vista positivamente dall’81% dei britannici, che la considerano la loro reale preferita. Si tratta di una percentuale ben superiore a quella di qualsiasi altro Windsor oggi vivente. Al secondo posto, un’altra reale scomparsa, in modo tragico e prematuro. Con il 77% di gradimento, Lady Diana è la seconda reale più popolare nel Regno Unito. Una percentuale che testimonia l’affetto con cui il popolo la ricorda a quasi 30 anni dalla morte. Il fattore nostalgia è senz’altro presente, ma a pesare è il rapporto sincero e genuino che Diana era riuscita a intessere con i cittadini.

I membri viventi della famiglia reale seguono a ruota. Al terzo posto troviamo il Principe William, il prediletto dal 76% degli inglesi. Per Kate Middleton, che per molti anni è stata al primo posto (e lo era ancora fino allo scorso gennaio) è arrivato il momento di scendere dal podio e accontentarsi di un quarto posto, con il 75% di preferenze. Al quinto c’è la diligente e impegnata Principessa Anna, che conquista il 70% dei sudditi. Re Carlo si trova in sesta posizione con il 60% di voti.

Agli ultimi posti Andrea e Meghan Markle

Al lato opposto della classifica, con appena il 3% dei votanti che dichiarano di averne un’opinione positiva, c’è l’ex Principe Andrew Mountbatten-Windsor. Il 2026 è iniziato per lui in modo a dir poco catastrofico, con nuove rivelazioni sui suoi legami con Jeffrey Epstein che hanno portato al suo arresto con l’accusa di abuso d’ufficio. E, considerate le accuse a suo carico, persino il 3% appare come una percentuale decisamente generosa per lui.

In fondo alla classifica, seppur con numeri decisamente meno tragici, si trovano anche i Duchi di Sussex. Meghan Markle è penultima, avendo ricevuto un indice di gradimento positivo da solo il 20% dei cittadini britannici. Il Principe Harry – e chissà che anche qui non c’entri la nostalgia – se la cava leggermente meglio con un 30% che lo posiziona in terzultima posizione nella classifica YouGov. Entrambe le cifre rappresentano i minimi storici per la coppia nei sondaggi di YouGov: sono gli indici di gradimento più bassi che abbiano mai registrato. E tutto questo nonostante la grande pubblicità che i Sussex hanno progettato per l’attuale tour in Australia.